Çocuklara lastik ve maytap satışı yasaklandı

Diyarbakır Valiliği çocukları sokak eylemlerinden uzak tutmak için bir dizi karar aldı. Yol kapatma eylemlerinde sıkça kullanılan araç lastiklerinin ve eğlence amaçlı patlayıcıların çocuklara satışı yasaklandı. Kent genelinde bidonla benzin de alınamayacak.

Çocukların toplumunda korku ve panik uyandıran her türlü eyleminden velilerinin sorumlu olacağını bildiren Valiliğin 14 maddelik duyurusunda bazı yasaklar dikkat çekiyor.



Buna göre yol kapatma eylemlerinde yakılmak suretiyle sıkça kullanılanan araç lastikleri çocuklara satılamayacak. Lastik bayileri, lastik tamircileri ve diğer işyerleri araç lastiklerini herkesin kolayca ulaşabileceği şekilde muhafaza edemeyecek. Bu karara uymayanlar hakkında kanuni işlem yapılacak.

18 yaşından küçüklere eğlence amaçlı patlayıcı satışı yasaklandı

Al Jazeera'nin haberine göre, Valilik kamu düzeninin sağlanması ve okullarda eğitimin olumsuz şekilde etkilenmemesi için torpil, maytap gibi eğlence amaçlı patlayıcıların satışına da sınırlama getirdi. Toplumda korku ve paniğe neden olabileceği gerekçesiyle bu tür patlayıcılar bundan böyle 18 yaşından küçüklere satılamayacak; okullarda ve kullanıma hazır ambalajsız halde okul çevrelerinde taşınamayacak.

Kişisel güvenlik için başvurulan yakıcı biber spreyi ve biber gazı için de aynı yasaklar geçerli olacak.

Bidonla benzin satılmayacak

Tedbirler kapsamında Diyarbakır genelinde akaryakıt istasyonlarından bidon, şişe veya benzeri kapta yanıcı maddelerin satışı yasaklandı.

Zorunlu hallerde, örneğin yolda kalan aracına benzin götürmek isteyen birisi ise ancak kimlik fotokopisi üzerine kendi el yazısıyla adres ve telefon bilgilerini yazdıktan sonra bidonla yakıt alabilecek.

Veliler hakkında kanuni işlem

Ayrıca okullardaki eğitimi engelleyen çocukların boykot veya protesto eylemlerinden veliler sorumlu olacak.

Çocuklarını okula göndermeyen ailelere de ilgili birimler tarafından tebligat yapılacak, çocuğun devamsızlığının devamı halinde ise veliler hakkında kanuni işlem yapılacak.