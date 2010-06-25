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Sağlık

Çocuklara her gün dondurma

Yaz aylarının vazgeçilmezi olan dondurmanın, kemiklerin yapı taşı olan kalsiyum ve fosfor açısından oldukça zengin olması nedeniyle çocukların gelişimi açıs

25 Haziran 2010 03:00

T24- İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başdiyetisyeni Aygül Güven, dondurmanın magnezyum, potasyum, demir ve fosfor gibi minerallerin yanı sıra A, B, C, D, E grubu vitaminlerini de barındırdığını dile getirerek, çocuklarda fazla olan kalsiyum ihtiyacının karşılanması için dondurma tüketimini önerdiklerini ifade etti.


Güven, şunları kaydetti:


''Sütte bulunan kalsiyum ve fosfor miktarı dondurma yapımında daha da yoğunlaşmaktadır. Bu nedenle her gün yüz gram dondurma çocukların gelişimi açısından oldukça önemli. Ancak bu miktarın aşılması şişmanlığa yol açabilir. Süt ihtiyacını karşılamanın yanı sıra diğer tatlılara oranla kalorisinin düşük olması dondurmayı daha da tercih edilir hale getiriyor.''


Dondurma tüketilirken dikkat edilmesi gereken noktalar olduğunu söyleyen Güven, dondurmanın sağlık ile hijyen koşullarına uygun olması ve açıkta satılan dondurmaların alınmaması gerektiğini belirtti.


Güven, ''Dondurma çocukların kemik gelişimine katkı sağladığı gibi yetişkinlerin günlük kalori ihtiyacını da karşılıyor. Dondurma tüketilirken çikolatalı yerine limon, elma, armut, fındık içi, badem, ceviz, kivi, böğürtlen ve keçiboynuzu (harnup) karışımıyla yapılan dondurmanın tercih edilmesini öneriyoruz'' dedi.

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