Çocuklara 'Hacivat-Karagöz' ile trafik ve güvenlik eğitimi

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)- TOKAT’ın Erbaa ilçesinde polis, 22 anaokulunda çocuklara Hacivat- Karagöz gölge oyunuyla trafik ve genel güvenlik eğitimi vermeye başladı.

Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü, çocukları hem eğlendirip hem de öğretmeyi amaçlayan proje başlattı. Proje kapsamında anaokulu öğrencilerine Hacivat-Karagöz gölge oyunu ile trafik ve genel güvenlik eğitimi verilmeye başlandı. Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği\'nde görevli Polis Memuru Salih Erdem Çetiner tarafından sahnelenen Hacivat-Karagöz oyununda trafik güvenliği, düğünlerde silah atılması ve çocukların kaybolması durumunda neler yapması gerektiği anlatılıyor. Çocuklara polislerden korkmamaları, olumsuz durumlarla karşılaştıklarında yanına gitmeleri gerektiği ile ilgili bilgilerin de verildiği oyunun ilçedeki 22 anaokulunda sahneleneceği belirtildi. Şu ana kadar iki anaokulunda sahnelenen oyuna çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Hacivat-Karagöz oyununu sahneleyen Polis Memuru Salih Erdem Çetiner çocuklara trafik ve genel güvenliğe ilişkin bilgiler verdiklerini belirterek, \'\'Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak, biz çocuklara trafik kuralları ve genel güvenliğe ilişkin bilgilendirme yapmak istedik. Bunu da bizim kültürümüz olan 700 yıldır oynatılan Hacivat ve Karagöz ile daha iyi aktarabileceğimizi düşündük. Hem kültürümüzü tanıtmak, hem de emniyet kemeri, trafik kuralları, genel güvenliğe ilişkin bilgi vermenin Hacivat-Karagöz ağzından daha faydalı olacağını düşündük. O yüzden böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. 22 anaokulunda Hacivat ve Karagözle beraber, trafik kurallarını ve genel güvenliğe ilişkin bilgilendirme yapmaya devam edeceğiz\'\' diye konuştu.

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