"Çocuklara fiziksel ve ruhsal zarar verebiliyor"; Çin'de altı ve yedi yaşındaki çocuklar için yazılı sınavlar kaldırıldı

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Rekabetçi eğitim sisteminin çocuklarda fiziksel ve ruhsal sıkıntılar yarattığı tespit edilen Çin'de, altı ve yedi yaşındaki öğrenciler için yazılı sınavların kaldırılması kararı alındı.

BBC’de yer alan habere göre, Çin rekabete dayalı eğitim sisteminde ilkokul öğrencileri ve ebeveynleri üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla altı ve yedi yaşındakiler için yazılı sınavların kaldırılmasına karar verdi.

Çin’de şu ana kadar ilkokulun ilk yılından üniversiteye girilen 18 yaşına kadar her yıl sınavlara girilmesi gerekiyordu. Eğitim Bakanlığı, mevcut sistemin çocuklara fiziksel ve ruhsal anlamda zarar verdiğini söyledi.

Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Sınavlar okul eğitiminin önemli bir parçası ancak bazı okullar ağır sınavlarla öğrenciler üzerine ağır yük yaratıyor. Bu düzeltilmeli” denildi.

Açıklama şöyle devam etti: “İlkokul birinci ve ikinci sınavlarında yazılı sınavlara gerek olmayacak. Diğer sınıflarda ise okullar her dönem sonu bir sınav düzenleyebilir. Vize sınavlarına lisenin üçüncü yılında izin verilecek”

Yeni düzenlemelerde bir okulun bir dönemde yapabileceği sınav ve testler de kısıtlandı.