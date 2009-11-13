Çocuklara eziyete eden bakıcılara hapis cezası

T24 - Malatya’da bir çocuk yuvasındaki çocuklara eziyet ettikleri gizli kamera kayıtlarıyla ortaya çıkan 15 bakıcıya 3 ila 4 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.



Malatya 0-6 Yaş Çocuk Yuvası'nda kalan çocuklara eziyet ettiği iddiasıyla yargılanan 17 bakıcının davasında karara varıldı.



Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında, sanıklardan Müjgan Kazgan hazır bulundu.



Sanık avukatlarının son savunmalarının alınması sırasında, mahkeme heyeti ile avukatlar arasında zaman zaman tartışma yaşandı.



Mahkeme heyeti, sanıklardan Ayşe Doğan ile Songül Turan'ın beraatine, Şefika Solmazgül'ün 4 yıl 2 ay, diğer 14 sanığın ise 3 yıl 1 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.



Duruşmanın ardından adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan müdahil avukat Esengül Lüledaşkın, uzun zamandır devam eden ve kamuoyunu rahatsız eden davadan çıkan kararın yetersiz olduğunu, cezaların çok az olduğunu ve temyize gideceklerini söyledi.



Lüledaşkın, ''Çocuklara eziyet ve işkence edilmesi kamuoyunun vicdanını rahatsız etmiştir. Kararda daha ciddi bir ceza bekliyorduk. Ancak mahkeme heyetinin verdiği cezaların çok az olduğunu düşünmekteyiz. Nedense konu sadece eziyet olarak değerlendirildi. Oysa ki konu aynı zamanda işkencedir. Temyize gideceğiz'' dedi.



Malatya'da, 2005 yılının ekim ayında, 0-6 Yaş Çocuk Yuvası'ndaki çocuklara şiddet uygulandığına ilişkin gizli kamera görüntülerinin bir televizyon kanalında yayınlanmasının ardından 17 bakıcı kadın hakkında ''eziyet'' suçundan dava açılmıştı. Cumhuriyet savcısı, mahkeme heyetine sunduğu mütalaada, 4 sanığın beraati, 13 sanığın da eziyet ettikleri her çocuk için 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti.