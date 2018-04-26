Çocuklara dürüst ticareti tiyatro oyunuyla aşılayacaklar

Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş Ticaret Odası tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında, çocuklara dürüst ve ahlaklı ticareti öğretmek için \'Dersimiz Ticaret\' konulu bir tiyatro oyunu hazırlatıldı. Oyunun, bir tiyatro topluluğunun oyuncuları tarafından mayıs ayından itibaren Ödemiş, Beydağ ve Kiraz\'daki ilkokullarda sahnelenmeye başlanacağı bildirildi.

Ödemiş Ticaret Odası, geleceğin dürüst işadamlarının yetişmesi için proje geliştirde. Bunun için geleceğin işadamı olan çocukların eğitimi amacıyla \'Dürüst ve ahlaklı iş adamı nasıl olur?\' düşüncesiyle yola çıkıldı. Bu kapsamda çocuklara bu konuda en iyi eğitimin görsel olarak verilebileceği kanısına varılarak pedagog, oyun yazarı ve yönetmen Ümit Görgülü ile görüşülüp, bu konuda bir tiyatro oyunu hazırlaması istendi. Görgülü, bunun üzerine \'Dersimiz Ticaret\' isimli bir çocuk oyunu yazdı. Yönetmenliğini Ümit Görgülü\'nün yaptığı oyunu, Ödemiş\'te faaliyet gösteren Camsız Tiyatro Topluluğu oyuncuları laborant Kenan Kandemir, üniversite öğrencisi Sema Vural, emlak memuru Özkan Doğrusöz, öğretmen Elvan Öztürk, emlakçı Asım Aktay, öğretmen Kerime Abdüsselamoğlu rol alacak.

Oyun için bir süre önce Ödemiş Esnaf Kefalet Kooperatifi Salonu\'nda çalışmalara başlandı. Oyunun, mayıs ayında Ödemiş\'in yanı sıra Beydağ ve Kiraz ilçelerindeki ilkokullarda sahnelenmeye başlanacağı bildirildi. Salonu olmayan okulların öğrencileri ise oyunu izlemeleri için Ödemiş Kültür Merkezi\'ne taşınacağı belirtildi. Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, başlattıkları yeni sosyal sorumluluk projesi kapsamında Ödemiş, Kiraz, Beydağ\'da eğitim, gören bütün ilkokul öğrencilerine doğru dürüst, ahlaklı, ticareti öğretmek amacıyla bir tiyatro oyununa imza attıklarınI söyledi. Eriş, tiyatro oyunuyla, doğru, dürüst ticaretin yanında, girişimcilik kültürü, ahilik teşkilatı, genç ve kadın girişimciliğin önemi, vergisini ödeyen, vatanını seven tüccar gibi birtakım konuları genç beyinlere oyunla yerleştirmek, iyi tüccarın ahlaklı tüccarın, doğru ticaret ahlaklı dürüst ticaretin önemini bir algıyla öğretmeyi hedeflediklerini kaydetti.

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