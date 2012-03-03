Çocuklara cinsel tacizde bulananların yüzde 78’si tanıdık!

HÜLYA KARABAĞLI - T24/ Ankara

Adli Tıp Kurumu’na son yıllarda cinsel istismar başvurularında artış yaşandığı ortaya çıktı. Batı Karadeniz, Marmara, Doğu Anadolu ve Akdeniz Bölgesi’nde belli hastanelere gönderilen mağdurlar değerlendirilerek yapılan araştırmada, çocuklar yakın çevre tarafından cinsel istismara uğruyor.

Tanıdık, uzak akraba ve aile bireyleri birlikte değerlendirildiğinde cinsel tacizde bulunanların oranı yüzde 78. Araştırma sonuçları cinsel tacizin tabu olduğunu gösteriyor. Yüzde 15’lik oranda ya taciz bildiriliyor ya da açığa çıkıyor. Tacizcilerin yüzde 5’i çocuk pornografisi meraklısı.

Anadolu Psikiyatri Dergisi , “Türkiye’nin dört farklı bölgesinde çocuk ve ergenlere cinsel tacizde bulunan kişilerin karakteristik özellikleri” başlıklı araştırma yayınladı. Ruh sağlığı hastalıkları uzmanı hekim grubu Ayten Erdoğan, Evren Tufan. Mehmet Gökşin Karaman, Mehmet Süleyman Atabek, Cem Koparan, Esra Özdemir, Anna Baranova Çetiner, Nihal Yurteri, Ülkem Öztürk, Mehmet Ali Kurçer, Handan Ankaralı tarafından araştırma yapıldı.

Cinsel istismar öyküsü bulunan ve yaşları 3-18 arasında değişen 182 çocuk ve ergen çalışmaya alındı. Mağdurların ortalama yaşı 12.7.



13 yaş altındakilere istismar artıyor



Çocuk ve ergenlere yapılan cinsel tacizlerde, tüm istismarcılar erkek. Cinsel istismarcıların çoğunun mağdur olan çocuk ve ergenin aile üyelerinden, akraba veya tanıdık kimselerden oluştuğu saptandı. En sık kız çocukları istismara maruz kalıyor. Artan yaşla birlikte istismara uğrayan kızların oranı artıyor. istismara uğrayan 13 yaşından büyük kız oranı (yüzde 84.8), 13 yaş altına göre (yüzde 50.7)anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Cinsel istismarcıların eğitim düzeyinin düşük, bekar, boşanmış, yüksek oranda madde, alkol kullanıyor.



‘Bir şey gösterme’ kandırmacısı



Çocuk ve ergenlere cinsel istismar eyleminde yüzde 76.7’sinde şiddet kullanılıyor. Cinsel istismarda bulunanların en sık kullandıkları zorlama yönteminin çocuklarda bir şey gösterme (yüzde 56.9), ergenlerde ise flört görüntüsü (yüzde 46.2).



Yalnızca yüzde 15’i bildiriliyor



Çocuklara cinsel istismarın gerçek yaygınlığının çok daha yüksek oranda olmasına rağmen, olguların yalnız yüzde 15’inin bildirildiği veya açığa çıktığı tahmin ediliyor. Son yıllarda internet ve sanal iletişim yolu ile çocuk ve ergenlerin cinsel istismar amaçlı kandırılması da yaygın.

Çocuklara ve ergenlere cinsel istismarında bulunanların yüzde 59.8’inin eğitim düzeyi ilkokul ve altında. Literatür verilerine göre, çocuklara cinsel istismarda bulunanların yüzde 60-70 oranında akrabalar, öğretmenler, komşular, otorite figürleri gibi çocuğun bildiği ve güvendiği kişiler tarafından gerçekleşiyor. Bu verilere uygun olarak yapılan çalışmada da istismarların yüzde 64.8’ü tanıdık yada uzak akrabalar, aile bireyleri tarafından uygulanan istismarların bu gruba dahil edilmesi durumunda ise, istismarların yüzde 78.0’inin tanıdık bir kişi tarafından gerçekleştiriliyor.