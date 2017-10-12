T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişi yakalandı (2)

MAHALLE SAKİNLERİNDEN TACİZ ŞÜPHELİSİNE TEPKİ İzmir'in Bayraklı İlçesi'nde, kendisini spor hocası olarak tanıttığı ve okul çevrelerinde küçük çocuklarla konuşarak onları taciz etmeye çalıştığı iddiasıyla yakalanıp gözaltına alınan 33 yaşındaki Erman A

12 Ekim 2017 08:58

MAHALLE SAKİNLERİNDEN TACİZ ŞÜPHELİSİNE TEPKİ
İzmir\'in Bayraklı İlçesi\'nde, kendisini spor hocası olarak tanıttığı ve okul çevrelerinde küçük çocuklarla konuşarak onları taciz etmeye çalıştığı iddiasıyla yakalanıp gözaltına alınan 33 yaşındaki Erman A., Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi\'nde yapılan sağlık kohntrollerinin ardından sorgulanmak üzere Bozyaka\'daki Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.
Bu arada sosyal medyada Erman A.\'nın yakalanma anına ilişkin görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde Erman A.\'nın Çiçek Mahallesi\'nde saklandığı evde yakalanırken mahalle sakinleri tarafından dövülmeye çalışıldığı görülüyor.
Davut CAN/İZMİR, (DHA)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MAHALLE SAKİNLERİNDEN TACİZTEPKİ İzmir BayraklıErmanBölge Eğitim HastanesiBozyaka AsayişMüdürlüğüBuGörüntülerde ErmanMahallesiDavut CANİZMİR DHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24