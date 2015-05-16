11 çocuğa cinsel istismarda bulunan antrenöre 136 yıl hapis!

Etiler’de bir futbol antrenörü 2006-2013 arası 11 çocuğa cinsel istismardan 136 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Ceza, sanığın ‘eğitmen’ vasfını kullanarak suç işlemesinden dolayı yüksek verildi.

Etiler’de semt spor kulüplerinden birinde antrenörlük yapan K.G.K. (65), 2 yıl önce 11 çocuğa yönelik cinsel saldırıdan tutuklandı. İstanbul 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde karar duruşmasına çıkan antrenör son savunmasında da suçlamaları kabul etmeyerek şunları söyledi:

Harddisk itirazı

“İddialar, yargılama sırasında ifade verenler tarafından geri alınmıştır. İddianamenin 4’üncü sayfasına yazılı olan 4 hard disk kanuna aykırı olarak alınmıştır. Bunları getiren kulüp başkanı H.C. yapmıştır. Bu kişinin oğlu da dahil diğer çocuklara ifade verdirilmiş, daha sonra o ifadeler değişmiştir. Bu adam bu zamana kadar duruşma salonuna gelmediği gibi şikâyetçi de olmamıştır.”

‘65 yaşındayım’

“65 yaşında tanınmış ve çok büyük fedakârlıklar yapmış biriyim. Ağır mağduriyet içerisindeyim. Ben tutuklandıktan sonra evden alınıp huzur evine götürülmek zorunda kalınan annem ölmüştür. Haciz ve icra takipleri olduğu için evimi kurtarabilmek amacıyla tahliyeme karar verilsin. Evimi kurtardıktan sonra gelip cezamı çekerim. Bu kadar iddiadan sonra hiçbirinin psikolojisi bozulmamış. Burada gülerek ifade veriyorlar. Sadece biri ile ilgili Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’ndan rapor verilmiş. 23 yaşında olan bu kişi de sevilmeyen bir kişidir.”

‘O da mağdur’

Aynı davada yardım ve yataklıktan yargılanan kadın sanık A.Ç.Ç.’nin (22) avukatı İbrahim Halil Bildirici ise müvekkilinin de mağdur olduğunu söyledi: “Elde edilen çıplak görüntüleri neticesinde kendisine şantaj yapılmıştır. Dosyadaki fotoğraflarda erkek ve kız çocuklarının çıplak fotoğrafları mevcuttur. Bunlar internet üzerinden elde edilmiş görüntülerdir. Diğer sanığın elinde bu tür görüntüler mevcut olduğu için müvekkilime şantaj yapmıştır.”

En ağır ceza

Mahkeme, K.G.K.’yı, “cinsel istismar”, “hürriyeti tahdit”, “özel hayatın gizliğini ihlal” ve “ırza geçme” suçlarından, suçun işleniş biçimi, fiilin özellikleri göz önüne alınarak, değişik zamanlarda, eğitici ve öğretici olarak eylemi gerçekleştirmiş olması nedeniyle oy birliği ile toplam 136 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Davanın diğer sanığı için savcı beraat istese de A.Ç.Ç. 2 çocuğa cinsel istismar suçundan oyçokluğu ile 15 yıl hapis cezası aldı.

İddianameye göre, antrenör önce çocukları kadınlarla ilişkiye yönlendiriyor, ilişkileri görüntüleyip şantaj yapıyor, şantaj sayesinde kendisiyle ve birbirleriyle ilişkiye zorluyor.

Antrenörle birlikte yargılanan A.Ç.Ç. ise sosyal medya üzerinden bir futbolcuya çıplak fotoğrafını gönderdiğini, fotoğrafı gören antrenörün de kendisine şantaj yoluyla her şeyi yaptırdığını söyledi.