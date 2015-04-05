Çocuklara 'bugün okul nasıl geçti?' diye sormadan okulun nasıl geçtiğini anlamanın 24 yolu…

İlkokul ve lise dönemindeği çocuklar okuldan geldikleri zaman ebeveynleri tarafından sorulan ‘bugün okul nasıl geçti?’ sorusunu ‘güzel’ veya ‘iyi’ gibi kısa ve somut bir şey anlatmayan cevaplar vermeyi tercih ediyor. Ancak çocuklarının okulda geçirdiği zamana dair daha fazla bilgi edinmek isteyen anne-babalar bu cevaplarla tatmin olmayabiliyor. Peki sorulan soru değişirse alınan cevaplar farklılaşır mı?

İşte Demet Sunar’ın çevirisiyle çocuklarınıza 'bugün okul nasıl geçti?' diye sormadan okulun nasıl geçtiğini anlamanın 24 yolu…

1. Bugün okulda olan en iyi şey neydi? (Bugün okulda olan en kötü şey neydi? )

2. Bugün seni güldüren bir şeyi anlatsana.

3. Eğer seçme şansın olsaydı, sınıfta kimin yanında oturmak isterdin? (Kimin yanında oturmak istemezdin? Neden?)

4. Okuldaki en harika yer neresi?

5. Bugün duyduğun en tuhaf kelime hangisiydi? (ya da birinin anlattığı en tuhaf şey)

6. Bu akşam öğretmenini arasam, senin hakkında bana neler anlatır?

7. Bugün herhangi birine nasıl bir yardımın dokunmuştur sence?

8. Bugün herhangi birinin sana nasıl bir yardımı dokundu?

9. Bugün öğrendiğin bir şeyi anlatsana. 10.Bugün en çok ne zaman mutlu oldun?

10. Bugün en çok ne zaman sıkıldın?

11. Eğer sınıfına bir uzay gemisi inseydi ve uzaylılar birini ışınlasalardı, kimi almalarını isterdin?

12. Teneffüste daha önce hiç oynamadığın birisiyle oyun oynasaydın, o kişi kim olurdu?

13. Bugün olan iyi bir şey anlatsana.

14. Bugün öğretmen en çok hangi kelimeyi kullandı?

15. Sence okulda neyi daha çok öğrenmelisin/yapmalısın?

16. Sence okulda neyi daha az öğrenmelisin/yapmalısın?

17. Sence sınıfta kime karşı daha iyi davranabilirsin?

18. Teneffüste en çok nerede oynuyorsun?

19. Sınıfınızdaki en komik kişi kim? Neden komik sence?

20. Öğle yemeğinin en sevdiğin yemeği hangisiydi?

21. Eğer yarınki öğretmen sen olsaydın, neler yapardın?

22. Sınıfta okula ara vermeye ihtiyaç duyan biri var mı sence?

23. Eğer sınıfta herhangi biriyle yerini değiştirebilecek olsaydın, kiminle pazarlık yapardın? Neden?

24. Bugün okulda kalemini kullandığın üç farklı zamanı anlatır mısın?