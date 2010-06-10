T24-



Kayıp Çocuklar Komisyonu'nda Amerika Birleşik Devletlerinde kayıp çocuklarla ilgili yapılan çalışmaları aktaran Tekin, ABD'de de uygulanan sistem gibi İstanbul'da çocuklara ''Biyolojik Kimlik Kartı (Child ID)'' vereceklerini bildirdi.





Kartın üzerinde kimlik bilgilerinin yanı sıra, biyolojik bilgilerin ve DNA kitinin de yer alacağını ifade eden Tekin, bu kartı, kurulacak bir dernek üzerinden okullar vasıtasıyla ailelere ulaştıracaklarını söyledi.





Bilgilerin poliste kaydının olmayacağını, aksi durumda ''polis fişledi'' suçlamalarına muhatap olabileceklerini dile getiren Tekin, bu biyolojik kartın ailelerin elinde bulunacağını, kaybolma durumunda buradaki bilgilerden yararlanılabileceğini ifade etti.





Komisyon üyeleri de bu sistemin İstanbul dışındaki diğer illerde de uygulanması gerektiğini yönünde görüş belirtti.