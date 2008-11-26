Çocuklara 2 yaşından itibaren kitap okuyun

Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi Neşe Doğançelik Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, bebeklerin kitapları oyuncak olarak kullandığını, 2 yaşından itibaren ise resimlerine dikkat ettiğini söyledi. 3- 4 yaşlarındaki çocukların kendilerine resimli öykü kitaplarının okunmasını istediğini vurgulayan Doğançelik, 5- 6 yaşlarından itibaren ise öğrenme isteğinin doğduğunu kaydetti.Çocuklara kitap okumaları için elverişli bir ortam oluşturmak gerektiğini dile getiren Doğançelik, anne-baba ile birlikte okumanın da çocuğu okumaya özendireceğini ifade etti. Öykü ve resimler hakkında konuşmanın çocuğun okumaktan aldığı zevke ve kavrayış gücüne pek çok katkıda bulunacağını aktaran Doğançelik, şöyle konuştu:"Çocuğunuz sorular sorar veya bildiği sözcükleri göstererek ya da resimlerden söz ederek okumanızı bölerse, bu onun ilgi duyduğuna ve o konuda fazla şey öğrenmek istediğine işaret eder.' Neden böyle olduğunu ben de merak ediyorum' 'Acaba ne olacak?' gibi sözlerle kitaptan söz etmesine yardımcı olabilirsiniz. Bu açıdan bakıldığında, 3 -4 yaşlarındaki çocuk için kitap, yetişkinle arasında kurulan bir sohbet aracıdır. Çocuklar, birlikte okuduğunuz kitaplarla çoğunlukla kendi deneyimlerini anımsayacaklardır.Bir öykü, pek çok başka deneyimi ya da anıyı çağrıştırabilir. Kitaplar hakkında konuşmak, çocukların okudukları öykülerle bütünleşmelerini ve kendilerini gerçek birer okur gibi hissetmelerinin en etkili yollarından biridir. Bu yolla bir yandan çocuğun kelime dağarcığı zenginleşirken, bir yandan da ona, bazı zihinsel kavramları anlama fırsatı verilmiş olur."Çocukların çok iyi bildikleri kitapları yeniden okumak suretiyle güven kazandığını vurgulayan Doğançelik, şöyle devam etti:"Yeniden okuma, kitapların ve öykülerin nasıl işlediğini görmelerine yardımcı olur. Çok sevdikleri kitapları yeniden okumayı sürdürmeniz oldukça önemlidir. Okumayı öğrenmeye ve sayfa üzerindeki sözcükler hakkında giderek daha fazla şey öğrenmeye başladıklarında, aşina oldukları bir kitaba ilişkin bilgiler onlara yardımcı olacaktır. Onları, bildikleri kitaplarda yer alan sözcüklere ve harflere daha dikkatli bakmaya özendirebilirsiniz."Okula başlayan çocukların daha önce okuduğu kitabı yeniden gördüğünde okuma isteğinin canlanacağını hatırlatan Doğançelik, okumada ilerlemenin her zaman bir sonraki kitaba geçme olarak düşünülemeyeceğini belirtti. Çok deneyimli çocukların bile bir kitabı yeniden okumaktan zevk alabileceğine dikkat çeken Doğançelik, "Küçük yaştaki çocuklar, bir kitabı birkaç kez dinleyerek bir öyküyü kendi sözcükleri ile anlatabilecek duruma gelebilirler. Zaman zaman kitabın dilini kullanarak öyküyü canlandırmaktan da zevk alabilirler. Tüm bunlar, onların dil ve sosyal gelişiminin, hayal gücünün ve empati oluşumunun gelişmesine ve desteklenmesine neden olur." diye konuştu.