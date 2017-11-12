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Çocuklar, yolda buldukları altın küpeleri polise teslim etti

Celal KÖKCÜOĞLU/SARUHANLI (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, 12 yaşlarındaki 3 çocuk, yolda buldukları bir çift altın küpeyi, sahibinin bulunması için polise teslim etti

12 Kasım 2017 18:06

Celal KÖKCÜOĞLU/SARUHANLI (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Saruhanlı ilçesinde, 12 yaşlarındaki 3 çocuk, yolda buldukları bir çift altın küpeyi, sahibinin bulunması için polise teslim etti. Emniyet yetkilileri, örnek davranışları dolayısıyla çocuklara teşekkür etti.
Olay, saat 13.30 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Şahbaz Sokak üzerinde meydana geldi. Neval Yaralı Milli Egemenlik Eğitim Ortaokulu öğrencileri İsmet Kurtgöz, Enver Aşık ve Emirhan Kaya, yolda bisikletle gezerken, küçük kutu içerisinde bir çift altın küpe buldu. Öğrenciler, altın küpeleri Saruhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüp, sahibine ulaştırılması için teslim etti. Küpeyi bulan öğrencilerden Emirhan Kaya, \"Mahallede bisikletle gezerken, yerde küçük bir kutu gördük. Durup, içine baktığımızda bir çift altın küpe olduğunu görünce, şaşırdık. Bize haramdan kimsenin bir şey kazanamayacağı öğretildi. Bizim olmayan bir şeyi de almak yerine sahibinin bulunup, ulaştırılması için polise teslim ettik. İnşallah küpenin sahibi, bir an önce bulunur\" dedi.
Saruhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli de örnek davranışları nedeniyle çocuklara teşekkür etti.

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