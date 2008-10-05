Çocuklar, yetişkinler dünyasına özgü yanlışlıklardan korunmalı

Çocuklar için internet denetimi şart



Bayram harçlığı çocukta olumlu etki bırakıyor

Çubukçu, Dünya Çocuk Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, ekim ayının ilk pazartesi gününün Dünya Çocuk Günü olarak kabul edildiğini hatırlattı.Bir ülkedeki çocuğun durumunun, içinde yaşadığı toplumun koşullarından bağımsız olarak değerlendirmenin mümkün olmadığına işaret eden Çubukçu, her toplumun geleceği olarak düşünülen çocukların da toplumun diğer fertleriyle aynı şartlarda yaşamak durumunda olduğunu belirtti. Çubukçu, şunları kaydetti:"Bu nedenle çocukların, sosyal, ekonomik ve politik anlamda yetişkinler dünyasına özgü bütün yanlışlık ve yoksulluklardan mümkün olduğu ölçüde korunması gerekir.Bu anlayıştan hareketle, Dünya Çocuk Günü'nün amacı, çocuklar arasında ortak duygu ve dilin oluşmasını, çocukların daha iyi şartlarda yetiştirilip geleceğe hazırlanmasın, ulusların barış içinde yaşama özlemlerinin gerçekleşmesinin sağlanmasıdır. Her ekim ayının ilk pazartesi günü Dünya Çocuk Günü, 20 Kasımda ise Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmaktadır.Bakanlığım, hizmet kapsamına giren çocuklara yönelik tüm hizmetlerde çocuklarımızın haklarının ve onların yararının sağlanması ilkesinin temel değer olarak benimsendiğini ifade etmek isterim.Çocuklarımızın Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde yer alan tüm hakları elde ettiği bir dünya temennisi ve dünyada ilk kez Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara bayram hediye etmiş bir ülke olmanın gururu ışığında, çocuklarımızın Dünya Çocuk Günü'nü kutlar, ülkemiz tarafından da imzalanmış olan Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin ilke ve hükümlerinin toplumun tüm kesimlerinde çocuklar ve yetişkinler tarafından öğrenilerek hayata geçirilmesini dilerim."