Çocuklar, yere yığılıp kalan arkadaşlarına aldırış etmeden sokak ortasında nargile içtiler!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde cadde ortasında nargile içen çocuklardan biri, fenalaşarak yere yığıldı.



Gazicelal Mahallesi'nde adliye arkasında dün akşam saatlerinde çekilen görüntülerde yaşları küçük olan 2 kız 4 erkek çocuğun nargile içtikleri görülüyor. Bir kişinin ise içtikten sonra fenalaşarak yerde baygın yatması dikkat çekti.

Çocukların nargile içmesi saniye saniye kaydedilirken, kendinden geçen çocuğun ise arkadaşları ayrıldıktan sonra kendine geldiği, zorlukla ayağa kalkıp sendeleyerek oradan ayrıldığı öğrenildi.