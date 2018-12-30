Çocuklar yeni yıla erken girdi

İSTANBUL, (DHA) – SİLİVRİ Belediyesi Kültür Merkezi’nde Belediye Başkanı Özcan Işıklar, okul öncesi atölye çalışmalarına katılan çocuklar ile bir araya geldi. Çocukların yeni yılını kutlayan Işıklar, hediyeler de dağıttı.

Silivri Belediyesi Kültür Merkezi’nde okul öncesi atölye çalışmalarına katılan üç, beş yaş aralığında ki minikler ve aileleri yeni yıla erken girdi. Yaşar Kemal Sergi Salonu’nda gerçekleşen kutlamalara katılan Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, çocukların ve ailelerinin yeni yılını kutlayarak hediyeler dağıttı. Başkan Işıklar ile yılbaşı pastası kesen çocuklar, noel baba ve çizgi film karakterleri eşliğinde dans edip oyunlar oynayarak yeni yıl kutlamasının keyfini çıkardı.

“UMUTSUZLUĞA DÜŞERSENİZ ÇOCUKLARIN GÖZLERİNE BAKIN”

Yeni yıl kutlamalarına katılarak çocukların heyecanına ortak olan Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, “Derlermiş, umutsuzluğa düştüğünüz zaman bir çocuğun gözlerine bakın. Küçük şeyler ile mutlu olabilmeyi, istediği bir şey için ne kadar ısrarcı olabileceğini, heyecanı, umudu orada görürsünüz. Onların gözlerinde yaşam sevincini görürsünüz, inşallah o yaşam sevinci hiç bitmesin. Büyüdüklerin de, hayata atıldıklarında onlara güzel bir gelecek hazırlayabilelim. 2019 yılı inşallah bize böyle bir geleceği hazırlar. Biz de bunun için çalışıyoruz. Ben bir belediye başkanı olarak kendi çocuklarım için, torunum için ne istiyorsam hepsi için aynı şeyi istiyorum” dedi.

“YAVRULARINIZA GÖZÜMÜZ GİBİ BAKACAĞIZ”

Yeni yılın güzellikler ile geleceğini belirten Başkan Işıklar, çocuklarını kendilerine emanet ettiği için ailelere de teşekkür etti. Işıklar, “2019 yılında daha güzel bir Silivri’ye, geleceğimize umutla bakacağımız bir Silivri’ye erişmemizi gönülden diliyorum. Burada görev yapan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, bu yavruları bize emanet ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Biz de onlara gözümüz gibi bakmaya devam edeceğiz. Hepimize mutlu yıllar diliyorum” ifadelerini kullandı.