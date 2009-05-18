Çocuklar yavru domuzu döve döve öldürdü

Merkez Osmangazi İlçesi'nin en yoğun semtlerinden biri olan Darmstad Caddesi'nde akşam saatlerinde çocuklar, köpek sandıkları bir yaban domuzu yavrusunu kovalamaya başladı.Çocuklar, ellerine geçirdikleri sopalarla ardından koştukları yavru domuzun başına vurmaya başladı. Kovalamaca sırasında iyice yorulup başına aldığı darbelerle yere yığılan yavru yaban domuzunun boğazına çamaşır ipi geçiren çocuklar, hayvanı bir otoparkın demirlerine bağladı. Bu sırada durumu fark eden çevredekiler durumu polise haber verdi.Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, domuz gribi tehlikesi nedeniyle meraklı kalabalığı bölgeden uzaklaştırarak, durumu Büyükşehir Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'ne bildirdi. Ancak nöbetçi hekim olmadığı için yaklaşık 2 saat sonra olay yerine zabıta ekipleri gönderildi. Geçen zaman içinde yavru domuz ise telef oldu.Olay yerine gelen zabıta ekipleri, telef olan yavru yaban domuzunun yaşayıp yaşamadığı ayaklarıyla kontrol etti. Daha sonra domuzu, boğazına bağlı bulunan iple havaya kaldırıp, yanlarında getirdikleri `üzerinde 'Akasya Dekorasyon' yazılı naylon afişe sararak, geldikleri resmi aracın arkasına koydu, olay yerinden ayrıldı.Büyükşehir Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'ne götürülen domuzun yarın incelemeye alınacağı belirtildi.