Çocuklar yaşadıkça anneler asla ölmez

Türk annesinin hali içler acısı / Cengiz Çiftçi

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YETER Kİ AİLESİZ KALMASIN

YURT DIŞINDAN DA TALEP VAR



‘Sütannesini vurdu’



Kendi seçimim

Şıh mıh değil

Muamma

Geç müdahale incelenmeli

Mazıdağı’nda katliamdan geriye onlarca yetim ve öksüz çocuk ile yürek burkan hikayaleri kaldı. Onlar mezar taşlarına sarılıp gözyaşı dökerken, Türkiye de koruyucu ailelik için seferber oldu.Star gazetesinin haberine göre; Mardin'deki katliama ilişkin çok bilinmeyenli soruşturma sürerken, anneler gününde köyden geriye onlarca yetim ve öksüz çocuklarla yürek burkan öyküleri kaldı. Ancak onlar yalnız değildi, bir yandan devlet sahip çıkarken, diğer yandan Türkiye koruyucu aile olmak için seferber oldu. Binlerce aile, katliamda kimsesiz kalan çocuklara sahip çıkmak için Mardin İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne akın etti.İki yaşındaki Aziz Bebek de, Bilge Köyü’nde yetim ve öksüz kalan onlarca çocuktan sadece biriydi.. Daha süt çağında olduğu için bir anneye ihtiyacı vardı. 13 yaşındaki ablası İpek Çelebi ona bakıyordu ama yetemiyordu. Mardin’de yaşayan 7 çocuklu Adalet Gökalemi, Aziz bebeğe sahip çıktı ve ‘Ben ona kardeş aile olmak istiyorum’ dedi. Aziz Bebek’in kendisi için bir ‘Anneler günü hediyesi’ olacağını söyleyen Adalet Gökalemi, ‘Yeter ki ailesiz kalmasın’ dedi.İL Müdürü Fevzi Hamidi, ‘Saldırıda anne ve babalarını kaybeden 48 çocuğu evlat edinmek için yurt içi ve dışından çok sayıda insan başvurdu. Akrabalar, çocukları evlatlık olarak vermek istemiyorlar, çocuklar da akrabalarında kalmak istiyor. Çocukları bulundukları yerde rehabilite ediyoruz’ dedi. Hamidi, köyden ayrılan ailelerin çocuklarına ise gittikleri yerde destek verileceğini ifade etti. MARDİNBilge Köyü’ndeki yürek burkan hikayelerden biri de, saldırganların ‘süt annelerini bile’ öldürmüş olmasıydı. Saldırıda öldürülen muhtar Mehmet Halim Çelebi’nin Diyarbakır’da ikamet eden kızı Melahat Akan, yaşananlara bir anlam veremediklerini söyledi. Olayda hem annesini hem de babasını kaybettiğini ifade eden Akan, ‘’Ailemin tümünü kaybettim. Böyle bir vahşet olamaz. Bu, namus davası değildir. Yapılan haberler yanlış ve bizi çok üzüyor. Tutuklananlardan biri benim halamın oğlu. Annem, kendisini vurana süt vermişti. Bu nasıl insanlıktır. Namaz kılana yılan bile dokunmazken, bu kadar kurşun nasıl sıkılır. Ölenlerin hangi birine yanalım, hepsi bizim yakınımız’’ dedi. Melahat Akan, yaşanan dramı anlatırken, gözyaşlarına hakim olamadı.Saldırı sonrasında eşi ve oğlunu bırakan Asuman Çelebi, eşiyle severek evlendiklerini, saldırı sonrasında da isteyerek ayrıldıklarını söyledi. Çelebi, eşi Şükrü Çelebi’nin saldırganlarla yakın akraba olduğunu da hatırlattı. Katliam nedeninin namus veya kan davası olmadığını belirten Çelebi, şöyle dedi: Benim kocam karşı taraftandır. Severek evlendik. İsteyerek de ayrıldık. Ben arada kalmadım. Seçimimi kendim yaptım. Oğlumu, kendi isteğimle bıraktım.Saldırı emrini verdiği iddia edilen ‘Şıh Mehmet’ lakaplı ‘Mehmet Çelebi’ye öz yeğeni tepkili. Mehmet Çelebi’nin ablasının çocuğu olan Kader Çelebi, ‘O şıh mıh değil. Asılmasını istiyorum. İnsanları hurafelerle kandırdı. Sen hamile kalacaksın diyerek para istiyordu. İnsanların topraklarına sahip olmak için onları kışkıırtıyordu. Bu kişilerden biri olan Emin benim yeğenimdi.44 kişinin katledildiği saldırıda yanıtsız kalan sorular kafaları karıştırdı: l Jandarma olay yerine neden üç saat sonra geldi? l Kürtçe bilen er N.T’nin tanıklığı doğrulanmadı. l Şüphelilerin ifadeleri muammaya dönüştü. Önce itiraf edip ‘soylarını kuruttuk’, arkasından ‘Saldırıyla ilgimiz yok, yaralı ve cesetleri pikaplarla taşıdık’ dediler. l Saldırganların kar maskeli olduğu belirtildi ancak bu iddia daha sonra yalanlandı.Mardin Valisi Hasan Duruer, jandarmanın olay yerine geç gelmesine ilişkin iddiaları ‘incelemeye değer’ bulduklarını söyledi. star’a konuşan Duruer, olayda kullanılan silahlara ilişkin balistik incelemenin sürdüğünü belirtirken, katliamın arkasında ‘Husumet, arazi ve rant meselesi olduğunu’ söyledi. Olay günü jandarmanın bölgeye geç geldiğine ilişkin iddiaların ‘Araştırılması gereken bir konu’ olduğunu belirten Vali, ‘ayrı okul’ sözlerine de açıklık getirdi: 8 yıldır bölgedeyim. Buranın kurallarını biliyorum. Kızların kız okullarında okutulmasını istememin nedeni buydu.