Çocuklar, töre cinayetini böyle işledi

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Diyarbakır'da yasak ilişki yasadıkları gerekçesiyle töre gereği biri yengesini, diğeri ağabeyini vuran 2 çocuğa verilen cezayı onadı.



Edinilen bilgiye göre, aile meclisi, Diyarbakır'ın merkeze bağlı Kozan köyünde 2005 yılında imam nikahıyla birlikte yaşadığı eşi H.T'nin askerde olduğu sırada F.D. ile yasak ilişki yaşayan N.K'nın öldürülmesini kararlaştırdı.



"Töre saikiyle kasten adam öldürmeye azmettirme"suçundan yargılanan aile bireyleri M.T , M.T. ve R.T, olay günü cinayeti işlemesi için, ailenin en küçük ferdi olan 16 yaşındaki A.T'ye ruhsatsız tabanca verdi.



‘Ölmemiş, kafasına sık’



A.T, kendisine verilen tabanca ile aile bireylerinin gözü önünde yengesi N.K'ye 5 el ateş etti. Kanlar içinde yerde yatan N.K'yi kontrol eden sanığın dayısı R.T, A.T'ye "Daha ölmemiş, kafasına sık" dedi. A.T, bunun üzerine yengesine 5 el daha ateş etti.



Öldü diye bırakılan N.K'nin, olay yerine gelen jandarma ekiplerinin kontrolü sırasında yaşadığı tespit edildi.



Dicle Üniversitesi (D.Ü) Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan N.K, yapılan müdahale sonucunda kurtarıldı.



N.K, verdiği ifadede, aile bireylerinin uyuduğu bir sırada eve gelen F.D'nin kendisine tecavüz ettiğini, korktuğu için de bağıramadığını söyledi. Olay günü kayınbiraderi M.T'nin A.T'ye silah verdiğini belirten N.K, "Beni öldü sanıp bıraktılar" dedi.



Ağabeyini öldürdü



Yaşananların köyde duyulması üzerine N.K. ile yasak ilişki yaşadığı iddia edilen F.D'nin 15 yaşındaki kardeşi R.D'de olayın kan davasına dönüşmemesi için babasına ait ruhsatlı tabanca ile ağabeyini öldürdü.



Yaşları küçük olan A.T. ve R.D. hakkında, Diyarbakır Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Sanıklardan A.T'nin annesi M.T, ağabeyi M.T. ve dayısı R.T de "töre saikiyle kasten adam öldürmeye azmettirme"suçundan 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı.



Yargılama sonunda, ağabeyini öldüren 15 yaşındaki R.D. 10 yıl, yengesine 10 kurşun sıktıktan sonra "öldü" diye bırakan 16 yaşındaki A.T. ise 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Dava dosyasını inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, mahkemenin verdiği kararı onadı.



Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesinde aile bireylerinin yargılandığı davada ise sanıklardan M.T. ve R.T, "töre saikiyle kasten adam öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



Suçun teşebbüs aşamasında kalması, sanıkların olaya "A.T'nin fiiline yardım eden" olarak katılmış olmaları nedenlerini göz önünde bulunduran mahkeme, cezayı 7'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına dönüştürdü.



Diğer sanık M.T. (A.T'nin annesi) ise beraat etti.



‘Aile büyükleri etkili’



Mahkemenin hazırladığı gerekçeli kararda, 18 yaşından küçük olan sanığın tek başına karar vererek hareket ettiğini kabul etmenin olayın oluşuna uygun düşmediği belirtildi.



Kararda, şu ifadelere yer verildi:



"Töre saikiyle hareket edilen olaylarda mutlaka aile büyüklerinin olaya bir şekilde katıldıkları yadsınamaz bir gerçek olarak ortada dururken, 18 yaşından küçük olan sanığın tek başına karar vererek hareket ettiğini kabul etmek, olayın oluşuna uygun düşmemektedir. Yörede aile bireyleri, bir yasak ilişki karşısında tepki vermemeleri durumunda toplumsal olarak dışlanacak olmaları nedeniyle bu tip olaylarda sert tepkiler göstermek zorunda kalmaktadır. Bu da kadına şiddete dönüşmektedir."