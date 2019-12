Çocuklar tir tir titredi, Bakan salebini yudumladı

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in katıldığı bir okulun açılış töreninde ilginç ve düşündüren görüntüler ortaya çıktı.



Öğretmenlerin tören öncesi "düzgün görüntü" oluştursun diye montlarını çıkardığı öğrenciler, soğuktan tir tir titrerken, Bakan Çelik protokole yapılan salep servisini reddetmedi ve çocukların karşısında sıcak sıcak salebini yudumladı. Diğer öğretmenlerin ve büyüklerin bile soğuktan ellerini ceplerine soktukları gözlenirken, çocukların durumu bir hayli düşündürücüydü.



Çocukların resmen soğuktan donduğu bu törenin ardından başka bir okul açılışına daha katılan Bakan Çelik, burada yağmurun başladığını görünce, öğrencilere jest yaptı içeri alınmalarını istedi.



Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Konya'da yaptığı açıklamada belediye burslarının iptali konusunda, “Belediyeler burs verecekleri insanların listesini bize verecek. Parayı da bize aktaracak. Biz de oradan dağıtacağız. Bursların iptali söz konusu değil. Anayasa Mahkemesi, gençlerimize kötülük yapmaz” dedi. CHP’nin konu ile ilgili dava açtığınının hatırlatılması üzerine de Çelik, “CHP’nin işi bu. CHP, bugüne kadar hayırlı iş yapmadı” diye konuştu.



Açılış törenlerine katılmak üzere kente gelen Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in Konya’daki ilk durağı, Karatay Belediyesi tarafından yaptırılan Kurtuluş İlköğretim Okulu’nun ek binasının açılışı oldu. Bakan Çelik’e Konya Valisi Osman Aydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ile AKP Konya Milletvekilleri Hasan Angı, Hüsnü Tuna, Ayşe Türkmenoğlu, Mustafa Kabakçı, Ali Öztürk ve Orhan Erdem eşlik etti.



Kurtuluş İlköğretim Okulu ek binasının ve aynı anda Mehmetçik İlköğretim Okulu ek binasının açılışının yapıldığı törende, Bakan Çelik, Mehter Takımı’nın marşları ile karşılandı. Daha sonra halk oyunları gösterilerini izleyen Bakan Çelik, gösterinin ardından folklör ekibindeki öğrencilere altın kaplamalı kitap ayracı hediye etti. Bakan Çelik, töreni pardesüsü ile izlerken, bazı öğrencilerin sadece önlüklü olması dikkat çekti. Tören sırasında protokol üyelerine sahlep ikram edildi.



Açılışta konuşan Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Türkiye’de değişim, dönüşüm ve gelişim süreci yaşandığını söyledi. Eğitim alanındaki yaptıkları çalışmaları anlatan Bakan Çelik, “Bu değişim, dönüşüm ve gelişimin yaşandığını alanlardan biri de eğitimdir. Her 3 ana derslikten birisi bizim dönemimizde gerçekleşti. 130 bin yeni derslik yapıldı. Her 3 öğretmenden biri bizim iktidarımız döneminde atandı. Konya’da bu değişim ve gelişimden nasibini almıştır. Konya’da, 2003 yılı başında 33 genel lise vardı. Şu anda 68 genel lise var. Fark ise 35 tane. Bu da yüzde 100'den fazla artış var demektir. Ayrıca 12 Anadolu Lesisi vardı, şimdi 21 oldu. 86 meslek okulu vardı, şu an 125 adet meslek okulu var. 1 de Fen Lisesi vardı. Ereğli’deki Fen lisesi ile 2 tane oldu. Bunların dışında, Konya’da mevcut olmayan Sosyal Bilimler Lisesi’ni, İletişim Meslek Lisesi’ni, Adalet Meslek Okulu’nu ile Bilim ve Sanat Merkezi’ni açtık. 8 Rehberlik Araştırma Merkezi’miz oldu. Konya’daki rakamlar yüzde 100 den fazladır” dedi.



Selçuk Üniversitesi’ni ikiye böleceğiz



Konya Ticaret Odası tarafından geçtiğimiz günlerde temeli atılan Karatay Üniversitesi ile Konya’daki üniversite sayısının ikiye yükseleceğini hatırlatan Bakan Çelik, “Selçuk Üniversitesi, şişmiş ve yönetimi zorlaşmıştır. İki ünivresite haline getirmek için kolları sıvadık. Önümüzdeki dönemde Konya’da ikinci devlet üniversitesi de kurulmuş olacak” diye konuştu.



Karatay Belediye Başkanına onursal bir isim de veren Bakan Çelik,"Karatay Belediye Başkanımıza onursal bir soy isim vermek istiyoruz. Belediye imkanları ile çok sayıda okul kazandırdığı için soy ismi ‘Kalemli’ olsun” dedi. Bakan Çelik, Kurtuluş İlköğretim Okulu’nun açılışını yaptıktan sonra Selçuklu İlçesi’nde Vanlı işadamı Kemal Rızvanoğlu tarafından yaptırılan Kemal Rızanoğlu İlköğretim Okulu’nun açılış törenine katıldı.



Öğrencilerin hafif yağan yağmur altında kaldığını gören Bakan Çelik, öğrencilerle selamlaştıktan sonra, öğrencilerin sınıflara alınmasını istedi. Ardından töreni izlemeye gelen velilere de yağmurdan korunmaları için okulun giriş bölümüne geçmelerini teklif etti. Korumasının tutmaya çalıştığı şemsiyeyi tören boyunca kendi tutan Bakan Çelik, Kemal Rızvanoğlu’nun hemşerisi olduğuna dikkat çekerek, Rızvanoğlu’nun Konya’da iş hayatını sürdürdüğü için okul yaptırdığını hatırlattı. Bakan Çelik, açılışın ardından sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.



Burslar iptal edilmedi



Bakan Çelik, gazetecilerin belediye burslarının iptal edildiğine ilişkin soru üzerine şunları söyledi:



“Anayasa Mahkesi, belediyelerin verdiği bursları iptal etmez. Karar henüz bize gelmedi. Henüz içeriğini bilmiyorum. Bildiğiniz gibi biz, kamunun bütün verdiği bursları, zapturapt altına almak için hepsini, Kredi Yurtlar Kurumu bünyesinde topladık. Üniversitelerimiz daha önce kendileri burs veriyordu. Şimdi olacak olan şudur. Burs vermek istedikleri insanların listesini bize verecek. Parayı da bize aktaracaklar. Biz de oradan dağıtacağız. Bursların iptalı söz konusu değil. Anayasa Mahkemesi, gençlerimize kötülük yapmaz.”



Basın mensuplarının CHP’nin dava açtığını sorması üzerine Bakan Çelik, “CHP’nin işi bu. CHP, bugüne kadar hayırlı iş yapmadı. CHP’nin işi, engellemektir” dedi. Niçin dava açtı sorusuna da Çelik, “Onu CHP’ye sorun” diye konuştu.