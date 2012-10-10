'Üç yaşındaki çocuklar televizyondan tamamen uzak tutulmalı'

İngiltere'de yayımlanmış olan bir tıp dergisinin raporuna göre; çocukların televizyon ve bilgisayar önünde geçirilen zamanın kısıtlanması gerektiği belirtiliyor. Özellikle üç yaşındaki çocukların televizyon ekranlarından tamamen uzak durulması gerektiğine dikkat çekiyor.

Metin Güneş'in cnntürk.com'da yer alan, haberine göre; raporda, çocukların televizyon, bilgisayar ve ekran oyunları gibi alışkanlıkları gelişimlerine zarar vermekle birlikte uzun vadede bir takım fiziksel hasarlara da neden olduğu belirtiliyor. ABD, Kanada ve Avustralya’da da çocukların ekran başında geçirdikleri zamana kısıtlama getirilmesi çağrıları yapılıyor



Obezite ve kalp sorunlarına sebep olabiliyor



Dr. Aric Sigman, İngiltere’de bir çocuğun ortalama olarak evde altı saatini ekran başında geçirdiğini, buna okulda geçirilen zamanın dahil olmadığını söyledi. Kuzey Amerika’da ise bu sürenin sekiz saate yakın olduğu belirlendi. Sigman, hareketsiz bir şekilde oturmanın olumsuz etkilerinin yaklaşık iki saat sonra kendini gösterdiğini ve uzun vadeli obezite ve kalp sorunları riskini arttırdığını ifade etti.