Çocuklar Taksim Meydanı'nda rekor kırdı!

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Beyoğlu Belediyesi ve Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle gerçekleştirilen etkinliğe, ilçe okullarındaki yerli ve yabancı ilköğretim öğrencileri katıldı.Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi önünde toplanan öğrenciler, hakem heyetince tek tek sayılarak Cumhuriyet Anıtı çevresine alındı. Ellerinde, ''Savaş Milletleri Yok Eder'', ''Barış İçin Bir Dakika Barışa Bir Adımdır'', ''Çocuklar Ölmesin'' yazılı dövizler taşıyan öğrenciler, ''Yurtta barış, dünyada barış'', ''Babasız kalmak istemiyoruz'' sloganları attı.Etkinlikte konuşan Dünya Çocuk Rekorları Başhakemi Prof. Dr. Orhan Kural, Taksim Meydanı'nınbarış meydanı olmasını istediklerini belirterek, ''Biliyorsunuz savaşlardan bir tek kazançlı çıkan silah tüccarları ve bundan bazı menfaati olan politikacılardır. Zararlı çıkanlar insanlar, askerler, ekoloji, kültür değerleri ve çocuklar. Onun için savaşlar bitsin istiyoruz'' dedi.Etkinliği, ''Çocuklar ölmesin ve şeker yiyebilsinler'' diye yaptıklarını ifade eden Kural, ''Önümüzde 1 Mayıs var. O tarihte de buranın bir dostluk ve barış meydanı olmasını istiyoruz'' diye konuştu.Konuşmasının ardından hakem heyetinin onayladığı öğrenci sayısını açıklayan Kural, ''Şu anda 2 bin 82 öğrenci, 14. Dünya Çocuk Rekorları adına, barış adına Taksim Meydanı'nda toplandılar ve bunu başardılar'' dedi.Rekorun onaylanmasının ardından Beyoğlu Kaymakamı Hasan Şenses, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, İlçe Emniyet Müdürü Osman Yıldırım ve Kural, üstünde ''Taksim Meydanı Barış Meydanı'' yazan bir dövizi imzaladı.