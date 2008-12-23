Çocuklar 'şurup'la sakinleştiriliyor

Doktorlar, acil servise gelen bazı ailelerin çocuklarına sakinleşmeleri için aşırı dozda soğuk algınlığı ve öksürük şurubu içirdiklerini belirttiler.



Foxnews'te yer alan habere göre, yüksek dozlu tedaviden ölen 189 çocuğun analizinde, doktorlar çocukların önemli bir yüzdesine kasıtlı olarak yüksek dozda ilaç verildiğini rapor ettiler. Vakaların 79'unda bir yetişkin çocuğa reçetesiz ilaç verirken, 19'unda yetişkinler açıkça çocuklara yardım etmeyi düşünüyor, ancak 26 vakada ise uzman görüşüne göre ailelerin tedavi etme niyetinde olmadıkları görüldü.



Denver'daki Rocky Mountain Zehir ve Uyuşturucu Merkezi'nden Dr. Richard Dart, tüm vakalarda görülen bu niyetin kasıtlı olduğuna karar verdiklerini söyleyerek, "Hatta bazı vakalarda aileler direkt olarak ilacı şişeden çocuklarının ağzına döküyorlar" dedi.

Ekim ayında Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) çocuklara yönelik soğuk algınlığı ve öksürük ilaçlarının 4 yaşından küçüklerde kullanılmaması gerektiğini söylemiş ve 12 yaşından küçüklerde ise bu ilaçların kullanılmasının yasaklanması isteği üzerinde düşündüğünü belirtmişti.



Dart, yanlış kullanımdan kaynaklanan komplikasyonların tehlikeli olduğunu belirterek, "Kazalar olmadığını söylemeye çalışmıyoruz. Biz bu konuda dünyadaki bilinçli aileleri kastetmiyoruz. İlacı bilerek çocuklarına verenleri uyarıyoruz. Bu gruptaki yetişkinler çocuklarının davranışlarını kontrol altına almak istiyorlar ve bunu çeşitli yollarla yapıyorlar. Bu bazen fiziksel şiddet ve bazen de ilaç yoluyla gerçekleşiyor. Düşük gelirli, eğitim seviyesi düşük ailelerin çocukları evlerinde şiddete ve kötü muameleye maruz kalıyor. Sanırım, bu tür olaylara odaklanmamız için büyük bir nüfus bulunuyor" diye konuştu.



Dart, ailelerin aynı zamanda çocuklarına ilaç veren bakıcıların ya da kötü niyetli olmayan ancak giderlerini azaltmanın yollarını arayan çocuk yuvalarının da farkında olmaları gerektiğini söyledi. Amerika'da 12 yaşından küçük tahmini 4 milyon çocuk her hafta reçetesiz öksürük ve soğuk algınlığı ürünü ile tedavi ediliyor.

