Bilim sitesi evrimagaci.org çocukları tüm dünyaya yayılan ve 13 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan Koronavirüs ile ilgili bilgilendirmek amacıyla 'Çocuklar, Sözümüz Size: Koronavirüs Hakkında Bilmeniz Gerekenler!' başlıklı bir video yayınladı.

Sosyal paylaşım platformu Youtube üzerinden yayınlanan videoda çocuklara,"Dünyanın dört bir yanından, yüz binlerce insan, hep birlikte çalışarak bu virüsü ortadan kaldırmaya ve seni güvende tutmaya çalışıyorlar. Endişelenmeni gerektirecek bir şey yok" telkininde bulunuldu.

Ashlee Lane Bakırcı-Taylor imzalı yazının seslendirdiği videoda çocuklara evde kaldıkları esnada yapabilecekleri aktivitelerin yanı sıra çocukların Koronavirüs'e karşı alması gereken önlemlerin onlar için nasıl eğlenceli hâle getirebileceğinin üzerinde duruluyor.

Videoda çocuklar için seslendirilen metin şöyle;

"Neler Yapman Gerekiyor?"

"Bugünlerde senin de normalden daha fazla evde kalman gerekebilir. Mesela okula gidemeyebilirsin. Veya normalde gittiğin diğer yerlere, mesela parklara, bahçelere, oyun salonlarına veya internet kafelere gidemeyebilirsin. Anne ve baban, kardeşlerin ve hatta dedelerin ve ninelerin de sizinle evde kalabilir. Dışarıya çıkma miktarımızı azaltarak, bu virüsün daha fazla insana bulaşıp onları hasta etmesini önleyebiliriz. Hem olsun, evde de yapabileceğin çok fazla şey var, değil mi?

Eğer sen de evde kalıyorsan, normal saatte uyu ve normal saatte uyan. Ev içinde hafif egzersizler yaparak vücudunu güçlü tut. Anne babanın yemeni istediği şeyleri özellikle bu dönemde yemeye çalış. Bu sayede daha sağlıklı kalabilirsin ve virüse karşı dirençli olabilirsin.

Ayrıca virüsten korunmak için, dışarıdan eve geldiğinde veya aklına her geldiğinde banyoya gidip ellerini sabunlu suyla 20 saniye boyunca yıka. Bu kadar uzun süre el yıkamak sıkıcı geliyorsa, o sırada bir şarkı söyle. Mesela “İyi ki doğdun Evrim Ağacı!” şarkısını 2 tur söyleyebilirsin. Herhangi bir şey yemeden önce de mutlaka ellerini yıkadığından emin ol.

Ola ki hapşırman veya öksürmen gerekirse lütfen ağzını ellerinle kapatma, dirseğinin iç kısmıyla kapat ve sonrasında ellerini ve kollarını yıka. Sümkürmen gerekirse, peçeteyi çöpe attığından emin ol, masanın üzerinde bırakma ve sonrasında ellerini yıka.

Bugünlerde özellikle de ellerinle yüzüne dokunmaktan kaçınmalısın. Özellikle de burnuna, gözlerine ve ağzına dokunmamalısın.

Ayrıca etrafta maske takmış insanlar görebilirsin. Bu insanlar sadece ekstradan önlem almaya çalışıyorlar, senin bunu yapman gerekmiyor. Ama eğer ki anne baban veya doktorların senden maske takmanı isteyecek olursa, endişelenme. Bu normal bir uygulama ve virüsün yayılmasını yavaşlatmak için yapılıyor."

"Kendini Hasta Hissedersen…"

"Eğer kendini hasta hissedersen anne babana veya bir diğer büyüğüne (mesela öğretmenlerine) bunu söyle, nasıl hissettiğini anlat. Eğer ki korkuyorsan veya endişeliysen, bu şekilde hissetmenin gayet normal olduğunu bil. Şu anda dünyadaki herkes, kendini normalden birazcık farklı hissediyor. Duygularından ve korkularından söz etmekten çekinme. Bu, kendini daha iyi hissetmeni sağlayacak, söz.

Ayrıca koronavirüs hakkında soruların varsa sormaktan çekinme. Belki anne baban veya diğer büyüklerin, kafana takılan soruların cevaplarını bilmiyor olabilir. Bu çok normal. Ama öğrendikleri anda seninle de paylaşacaklarından emin olabilirsin. Ayrıca Evrim Ağacı olarak bize de her zaman ulaşabilirsin, anne baban sana yardımcı olacaktır.

Ve şunu asla unutma: Dünyanın dört bir yanından, yüz binlerce insan, hep birlikte çalışarak bu virüsü ortadan kaldırmaya ve seni güvende tutmaya çalışıyorlar.

Endişelenmeni gerektirecek bir şey yok."