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Yaşam

Çocuklar sessizliğe mahkûm

Çocuklara ‘biyonik kulak’ için iki odyolog imzası şartı getirildi ama Türkiye’de hastane başına düşen odyolog sayısı 0.02.

25 Mart 2009 02:00

İşitme engeli olan çocuklara ‘biyonik kulak’ takılması için ‘aynı hastane’den iki odyolog imzası şartı kondu. Ancak Türkiye’de sadece 35 odyolog var, il başına 0.4, hastane başına 0.02 odyolog düşüyor. Türkiye’de beş yaş altı 4 bin çocuğun ‘duyma’ şansını fiilen yok eden uygulama tartışılıyor.

CHP milletvekili Rıza Yalçınkaya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesiyle sorunu TBMM’ye taşıdı.

Yalçınkaya önergesinde 31 Aralık 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği’ne dikkat çekti. Önergede özetle şu noktalara dikkat çekildi:

‘Tebliğle biyonik kulak olarak bilinen ‘koklear implant’ cihazının çocuklara takılabilmesi için aynı hastaneden iki uzman odyologun imzası şart koşuldu. Türkiye’de özellerle birlikte toplam 1300 hastane varken odyolog sayısı toplam 35. Sağlık Bakanlığı bünyesinde bir, üniversitelerde 13, özel hastanelerde 21 odyolog bulunuyor.

CHP’li Yalçınkaya “Bu kadar az odyologun bulunduğu ülkemizde, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun koyduğu bu şart, mağdur etmiştir. Odyologu bulunmayan hastaneler cihaz bedelini tahsil edemeyecekleri gerekçesiyle ameliyatlarını durdurmuştur. Yaklaşık 4 bin çocuk ‘koklear implant’ cihazı bekliyor ve bu cihaz beş yaşını geçen çocuklara takılamıyor” uyarısında bulundu.

Beş yaşını kaçırmamalılar

Yalçınkaya, Bakan Çelik’e “İnsan beyninin beş yaşından sonra sesi tanımaması nedeniyle, bu cihaz beş yaşını geçen çocuklara takılamamaktadır. Bu durumun ivedi olarak nasıl çözülmesi düşünülmektedir” sorusunu yöneltti. Odyoloji, işitme, dengeyle ilgili çalışmaların yapıldığı ve işitme-denge bozukluklarının araştırıldığı bilim dalı. İşitme bozuklukları uzmanı da denen odyologlar master ya da doktora lisansı almış profesyoneller.

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