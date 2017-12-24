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"Çocuklar ölmesin" diyen Ayşe Öğretmen, hapse girecek: 2 aylık kızımı yanımda götüremem, dışarıda bırakırsam sütten kesilecek!

"Hiçbir anne bebeğinden koparılacak kadar ya da bebeğiyle hapse girecek kadar suçlu olamaz"

24 Aralık 2017 14:39

Diyarbakır’dan geçen yıl telefonla bağlandığı Beyaz Show’da “Çocuklar ölmesin” dediği için “örgüt propagandası” suçlamasıyla yargılanan ve 1 yıl 3 aylık hapis cezası onanan Öğretmen Ayşe Çelik, "Deran’ı kendimle götüremem. Şartların ne kadar kötü olduğunu biliyoruz ki, Deran henüz 2 aylık, bütün hastalıklara karşı dirençsiz. Kendimle götüremem. Dışarda bıraksam sütten kesilecek. İlk 6 ay anne sütünden mahrum kalacak" dedi.

Ayşe öğretmen, “Hiçbir anne bebeğinden koparılacak kadar ya da bebeğiyle hapse girecek kadar suçlu olamaz” diye konuştu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşanan çatışmalar ve uygulanan sokağa çıkma yasakları döneminde, Beyazıt Öztürk’ün sunuculuğunu yaptığı "Beyaz Show" isimli programa telefonla bağlanıp “Çocuklar ölmesin” dediği için “Terör örgütü propagandası” suçlamasıyla yargılanan ve 1 yıl 3 aylık hapis cezası onanan öğretmen Ayşe Çelik’e aldığı ceza tebligat yoluyla bildirildi. Ayşe Öğretmenin avukatı Mahsuni Karaman, cezanın infazının ertelenmesi için hafta başında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuru yapacak. Başvuru sonucunda ise Ayşe Öğretmenin cezasının nisan ayının ortalarına kadar erteleneceği öğrenildi.

"Deran’ım küçük"

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre Ayşe öğretmen iki aylık kızı Deran bebek ile cezaevine girmenin çok zor olacağını söyleyerek, “Deran’ı kendimle götüremem. Şartların ne kadar kötü olduğunu biliyoruz ki, Deran henüz 2 aylık, bütün hastalıklara karşı dirençsiz. Malum kışa da giriyoruz. Kendimle götüremem. Dışarda bıraksam sütten kesilecek. İlk 6 ay anne sütünden mahrum kalacak ayrıca onun bana en çok ihtiyaç duyacağı zamanlar. Birbirimizden nasıl ayrılacağız. Onun kokusunu duyamamak çok zor olur. Hiçbir anne bebeğinden koparılacak kadar ya da bebeğiyle hapse girecek kadar suçlu olamaz” diye konuştu

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