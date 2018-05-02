T24 LogoT24 Logo
Gündem

“Çocuklar ölmesin” dediği için cezaevine giren Ayşe Öğretmen, 6 aylık bebeğinden ayrıldı

Öğretmen Ayşe Çelik'in cezasının denetimli serbestlik tedbiri ile infaz edilmesi için başvuru yapılmıştı

02 Mayıs 2018 21:05

Kanal D'de yayımlanan Beyaz Show’a telefonla bağlanıp “Çocuklar ölmesin” dediği için  ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve iki hafta önce cezaevine giren  öğretmen Ayşe Çelik’in bebeği Deran'ın cezaevi koşullarında zorlandığı belirtildi. Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulanan Ayşe Öğretmen, 6 aylık Deran bebeğin cezaevinden alınmasına karar verdiği bildirildi. Bebeğin her gün emzirilmek için annesinin yanına götürüldüğü belirtildi.

TIKLAYIN-Ayşe Öğretmen için 'denetimli serbestlik' talebi

Öğretmen Ayşe Çelik'in cezasının denetimli serbestlik tedbiri ile infaz edilmesi için başvuru yapılmıştı.

.

ETİKETLER

Ayşe ÖğretmenDeran bebekcezaevi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24