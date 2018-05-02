“Çocuklar ölmesin” dediği için cezaevine giren Ayşe Öğretmen, 6 aylık bebeğinden ayrıldı

Kanal D'de yayımlanan Beyaz Show’a telefonla bağlanıp “Çocuklar ölmesin” dediği için ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve iki hafta önce cezaevine giren öğretmen Ayşe Çelik’in bebeği Deran'ın cezaevi koşullarında zorlandığı belirtildi. Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulanan Ayşe Öğretmen, 6 aylık Deran bebeğin cezaevinden alınmasına karar verdiği bildirildi. Bebeğin her gün emzirilmek için annesinin yanına götürüldüğü belirtildi.

Öğretmen Ayşe Çelik'in cezasının denetimli serbestlik tedbiri ile infaz edilmesi için başvuru yapılmıştı.

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