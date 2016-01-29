"Çocuklar öldürülüyor, orduya katılmayacağım" diyen İsrailli kadın hapse atılabilir

İsrail'de, Filistinli çocukların öldürülmesi nedeniyle orduya katılmayı reddeden İsrailli bir kadın hapis cezasıyla karşı karşıya.

Russia Today'in haberine göre; İsrail’de, 19 yaşındaki Kaminer adlı kadın, Filistinli çocukların öldürülmesi nedeniyle orduya katılmayı reddettiği için hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı. Orduya katılmadığı için 20 gün hapis yatan ve serbest bırakılan kadın, Pazar günü vereceği raporda askere gitmeyi yeniden reddederse bu kez bir ay hapis cezası alacak.

Ülkede bir kesim Kaminer’i cesareti için överken, bir kesim de kadını “vatan haini” ilan etti. Kaminer’in babası, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Hükümet ve askeri yetkililerin, insanları inandıkları şeylerin tam aksine davranmaya zorlamak aptal bir hamle. Bir kadın işgale karşı çıkma bilincine sahip olduğunu ve askerlik dışında başka bir hizmet etmek istediğini duyuruyor ve hapse giriyor. Bu şoke edici” ifadesini kullandı.

Kaminer’in daha önce İsrail’in Gazze saldırılarında yaralanan çocuklara gönüllü destek verdiği belirtildi. Kaminer, “Bizi ordunun siyasetle ilgisi olmadığına ikna ediyorlar, ancak orduda olmak siyasi bir karar. Askeri hapishane, beni, toplumumuzun insanlığını kaybetmesinden daha az korkutuyor” açıklamasında bulundu.

İsrail’de askerliğin zorunlu olduğu biliniyor.