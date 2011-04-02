-ÇOCUKLAR NEDENİYLE KAVGA: 1 ÖLÜ SİLOPİ (A.A) - 02.04.2011 - Şırnak'ın Silopi ilçesinde çocuklar nedeniyle çıkan kavgada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Konur ve Adıyaman ailelerinin çocukları arasında birkaç gün önce çıkan kavga büyümeden yatıştırıldı. Daha sonra Konur ve Adıyaman aile fertleri, Seyitharunboy mahallesinde yapılan bir düğünde bir araya gelince, tekrar çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada pompalı tüfekle ateş açılması sonucu Osman Konur (53) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Mesut(30), Naile (23) ve Mervan Konur (17) Silopi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili 17 kişi gözaltına alındı.