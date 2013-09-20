Çocuklar nasıl mutlu olur?

Dünya Çocuk Günü dolayısıyla 1000 çocuğa mutlu hayatı nasıl tarif ettikleri soruldu.

Almanya’daki çocukların büyük çoğunluğu kendilerini mutlu hissediyor. Bu sonuca Iconkids & Youth International Research tarafından yürütülen araştırmayla ulaşıldı.

"Çocuk Araştırması 2013: Dünya’yı Çocuk Gözleriyle Görmek" başlıklı çalışmada Almanya’da 4-12 yaş arasındaki bin çocuk kendilerini neyin mutlu ettiğini, neleri dert ettiklerini ve en çok neye sinirlendiklerini anlattı. Böylece 6 kısa ve öz ifadeyle çocukların gerçek ihtiyaçları belirlendi.

İlk sırada serbesti

Buna göre ilk sırada kendilerine ait bir özel alana ve serbestiye sahip olmak geliyor. İkinci sıradaysa güvenlik hissi var, bu duygu çocukların yeni şeyler denemesi ve zorluklarla mücadele etmek için cesaretini artırıyor, böylece yetişkin olmasını sağlıyor.

İlginç olansa, çocukların kurallara ihtiyaç duyması. Üçüncü sırada yer alan kuralların esnek veya katı olması fark etmiyor, makul olması yeterli. Bunu takip eden, her şeyin iyi gideceği bir gelecek isteği. Çocukların en önemli gereksinimlerinden biri de arkadaş. İlk yaşlarında arkadaşlık ilişkilerini tanımayan çocuklar, arkadaşların önem kazandığı gençlik çağında sorun yaşayabiliyor. Son sıradaysa eşyalarının güvenliği geliyor, bunun bir zenginlik olması gerekmediğinin vurgulandığı araştırmada, çocukların özgür alan kazanabilmesi için eşyaların bir değeri olduğu belirtiliyor.

En sıkıcısı okul

10-12 yaş grubundaysa sıralama değişiyor, oyuncaklar mutluluk sebepleri sıralamasında üçüncü sıraya yerleşiyor. Bu yaş grubunda göze çarpan bir ayrıntı da, isteklerin cinsiyete göre değişmesi. Erkeklerin yüzde 17’sine göre kendilerini mutlu eden faaliyetlerin başında spor gelirken, kızların yüzde 17’siyse boş vakitlerini ev hayvanlarıyla geçirmeyi tercih ediyor. Çocuklar en çok okulda sıkılırken, hasta olmak hayattaki en sinir bozucu anlardan biri olarak tarif ediliyor. Odayı toplamak ve ev ödevi gibi yükümlülüklerse hasta olmayı takip ediyor.

Deutsche Welle Türkçe