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Çocuklar Mini Maker Festivali'nde doyasıya eğlendi 

İSTANBUL,(DHA)- KADIKÖY Belediyesi 23 Nisan Çocuk Bayramı öncesi çocukları Kadıköy Mini Maker Faire Festivali’nde bir araya getirdi

21 Nisan 2018 20:23

İSTANBUL,(DHA)- KADIKÖY Belediyesi 23 Nisan Çocuk Bayramı öncesi çocukları Kadıköy Mini Maker Faire Festivali’nde bir araya getirdi. Sokakların şenlendiği 23 Nisan için özel olarak hazırlanan festivalde, Maker Hareketi ziyaretçilerine, her şeyi yerinde görme fırsatı sundu. 

Kadıköy Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına başladı. İstanbul Maker Faire festivali ile çocuklar yeteneklerini keşfederek, ürettikleri projeleri sergiledi. Ekmek nasıl yapılır öğrenmek isteyenler, ahşap nasıl zımparalanır bilmek isteyenler, gördüğü dinlediği projelere kendi fikirlerini katmak isteyenler, Kadıköy Mini Maker Faire’da buluştu. Tasarım Atölyesi Kadıköy(TAK) merkezli olan festivalde, Yel değirmeni Duatepe Sokak’ta Kadıköy Mini Maker Faire ziyaretçilerine özel olarak ayrıldı. 50 kadar proje, mahallenin ve TAK’ın içinde gerçekleşen pek çok atölye ile birlikte mahalle çocuklarla şenlendi.

Suyun Yolculuğu projesi halkında bilgi veren 9 yaşındaki Doruk Duruer,” Yaptığım proje atıkların yakıta dönüşümünü ve kullanılabilmesi sağlıyor” ifadelerini kullanırken, 8 yaşındaki Kutalp Şenalan da,” Burada bize çok şey öğretiyorlar. Robot yapmayı, arkadaşlarımızla nasıl çalışmamız gerektiğini öğretiyorlar. Bunlar bizi eğlendirip güldürüyor” dedi. 

Festivalde ayrıca çocuklar ip çekme, ip atlama, yakan top ve sek sek gibi oyunlarla da doyasıya eğlendi.

 

(GÖRÜNTÜLÜ- FOTOĞRAFLI)

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