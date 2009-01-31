Çocuklar Madonna'da kalacak

Madonna ve Guy Ritchie'nin oğulları sekiz yaşındaki Rocco ve 2006'da Malavi'den evlat edindikleri üç yaşındaki David artık Madonna ile New York'ta kalacak.Şarkıcının ayrıca daha önce dansçı Carlos Leon ile olan ilişkisinden 12 yaşındaki kızı Lourdes zaten Madonna ile yaşıyor.İsminin açıklanmasını istemeyen bir kaynaktan edinilen bilgiye göre çift hiç bir zorluk çıkarmadan anlaştı. Her şey iki hafta içinde kesinleşecek ve arada bir gerginlik olmayacak.Geçtiğimiz Kasım ayında boşanan çift, 22 Aralık 2000'de İskoçya'da bir şatoda evlenmişti