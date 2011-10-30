-Çocuklar kurbanlık hayvanla bağ oluşturmasın ADANA (A.A) - 30.10.2011 - Çok sevdiği hatta birkaç gün beslediği hayvanın kesildiğini öğrenen veya gören çocuklarda ileride psikolojik travma oluşabileceği bildirildi. Kurban Bayramı öncesi Adana'da da büyükşehir ve ilçe belediyelerince belirlenen noktalara çeşitli il ve ilçelerden kurbanlık hayvan getiren besiciler çadırlarını kurmaya başladı. Kurbanlık hayvanlara en büyük ilgiyi çocuklar gösteriyor. Anne ve babalarıyla hayvan pazarına gelen çocukların kimisi tel örgüler veya çitlerin arkasından, kimisi de yanlarına giderek hayvanları sevmeye çalışıyor. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Üstün Öngel, bayram öncesinde kurbanlık hayvanlarla çocuklar arasında duygusal bağ kurulmaya çalışılmasının sıklıkla rastlanan bir durum olduğunu söyledi. Doç. Dr. Öngel, çocukluğunda bu durumla karşılaştığını belirterek, ''Ailem çocukken evimize bayramdan birkaç gün önce koyun getirdi. Onu besleyip sevdim. Günlerce ona baktım. Sonra bayram günü kesildiğini gördüm. Buna çocukken anlam veremedim. Beni derinden etkilemişti'' dedi. Ailelerin özellikle 10 yaş altındaki çocuklarla kurbanlık hayvanları mümkün olduğunca bir araya getirmemesi gerektiğini ifade eden Öngel, şunları kaydetti: ''Çocuklara hayvan sevgisini aşılamak çok güzel ancak kurbanlık hayvanla çocuklar arasında duygusal bağ oluşturulmamalı. Özellikle 10 yaşın altındaki çocuklar için bu durum çok sakıncalı. Çok sevdiği, hatta birkaç gün beslediği hayvanın kesildiğini öğrenen veya gören çocuklarda ileride psikolojik travma oluşabilir. Bayram günü sofrada yediği etin beslediği hayvan olduğunu öğrenen çocuk, o anda onun dini gerekliliğini idrak edemeyebilir, bu nedenle çocukta tamiri zor derin yaralar oluşabilir.''