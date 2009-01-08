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Sağlık

Çocuklar, kışın daha fazla ev kazası geçiriyor

Çocuk Gelişimi ve Eğitim Uzmanı Selma Uçar, özellikle 2-4 yaş arası çocukların daha çok ev kazalarına maruz kaldığını belirtti.

08 Ocak 2009 02:00

Çocuk Gelişimi ve Eğitim Uzmanı Selma Uçar, özellikle 2-4 yaş arası çocukların daha çok ev kazalarına maruz kaldığını belirtti.

Kışın ev kazası tehlikesinin daha da arttığını ifade eden Uçar Zaman gazetesine yaptığı açıklamada, "Soğuk hava sebebiyle çocuklar kışın zamanlarının büyük çoğunluğunu evde geçiriyor. Bu bakımdan kazalarda kışın büyük artış yaşanıyor." dedi.

Çocukların ev kazalarından korunması için ailenin basit ama önemli birtakım hususlara dikkat etmesi gerektiğini dile getiren Uçar, şu uyarılarda bulundu:

"Çocuklar kışın dışarı çıkamadıkları için camdan bakmayı seviyor. Anne-baba odada olmadığı bir anda dışarı bakayım derken düşüyor. Özellikle 2-4 yaş arası çocuklar tehlikenin bilincinde değiller. Bu sebeple cam önüne oturma grupları ya da çocukların pencere koluna rahatça ulaşabilecekleri eşyalar koymaktan kaçınılmalıdır."

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