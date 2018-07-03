Çocuklar kedi, yetişkinler köpek sahipleniyor

İSTANBUL, (DHA) - YILIN ilk 6 ayında 126’sı köpek 10’u kedi olmak üzere 136 sokak hayvanı tedavisi ve aşıları yapıldıktan sonra Bağcılar Belediyesi tarafından sahiplendirildi. Sokak hayvanlarını sahiplenen yetişkinlerin köpek, çocukların ise kedi sahiplenmeyi tercih ettiği görüldü.

Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi’nde 2018’in ilk altı ayında 169 köpek ve 240 kedi toplam 409 yaralı ve hasta sokak hayvanının tedavisi yapılırken 445’inin de kuduz aşısı yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile yapılan ortak çalışmayla da 31 sokak hayvanı kısırlaştırıldı. Bunun yanında 10’u kedi ve 126’sı da köpek olmak üzere toplam 136 hayvan da sahiplendirildi. Hayvanları teslim almaya gelenlerden yetişkinlerin köpekleri, çocukların da kedileri tercih ettiği görüldü.

Hayvan hakları konusundaki hassasiyetlerini dile getiren Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “11 yıl önce faaliyete geçirdiğimiz barınağımızda sokak hayvanlarımızı kış ve yaz şartlarına uygun şekilde barınmalarını sağlıyoruz, tedavilerini, aşılarını yapıyoruz. İsteyen vatandaşlarımız gelip kedi ve köpekleri sahiplenebilirler. Böylece onlar da sıcak bir yuvaya kavuşmuş olur” dedi.

\"SAHİPLENİLEN HAYVANLAR TAKİP EDİLİYOR\"

800 metrekaresi kapalı olmak üzere toplamda 9 bin 500 metrekare alana sahip barınakta hayvanların bakımı iki veteriner, veteriner teknikeri ve altı bakıcı olmak üzere dokuz personel tarafından gerçekleştiriliyor. Günde iki kez temizlenen hayvanların yaşam alanlarının zemininde nem ve rutubet tutmaması için plastik paletler kullanılıyor. Barınaktaki kedi ve köpeklerin sağlık durumları düzenli kontrol edilirken havanların aşısı ve ilaç tedavisi eksiksiz olarak yapılıyor. Sahiplendirilen hayvanların takibi ise Bağcılar Belediyesi EBYS (Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi) üzerinden yapılıyor.

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