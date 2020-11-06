T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çocuklar istismarı rehber öğretmenlerine anlattı; 4 yeğenine cinsel istismarda bulunan amca tutuklandı

06 Kasım 2020 15:24

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşları 9 ile 12 arasında olan 4 yeğenine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Hasan Y. (35) tutuklandı.

Gazipaşa'da meydana gelen olayda, yaşları 9 ile 12 arasındaki 4 kardeş, rehber öğretmenlerine, amcaları Hasan Y.'nin kendilerine 2 yıldır cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Öğretmenin durumu bildirmesi üzerine jandarma ekiplerince Hasan Y., gözaltına alındı. Hasan Y., Gazipaşa Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.  Hasan Y.'nin  yeğenlerinin yanındaki evde oturduğu öğrenildi.

 

ETİKETLER

AntalyaGazipaşacinsel istismarçocuk
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24