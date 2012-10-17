'Çocuklar istemedikçe kurban kesimini görmemeli'

Uzmanlar kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte özellikle 7 yaşına kadar çocuklar konusunda uyarıyor. Bu yaşlardaki çocukların istemedikçe kurbanın kesilmesini görmemeleri gerektiği konusunda uyarıyorlar.

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “7 yaşına kadar çocuklar istemedikçe kurbanın kesilmesi gösterilmemelidir. Eğer istiyorsa önceden bilgilendirilmelidir” dedi.

Tarhan, çocuğun kurban kesimini görmesi konusunun her yıl kurban bayramı öncesinde tartışıldığını ifade ederek, bu konuda çocuğun zihinsel olgunluk düzeyine uygun hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Ebeveynlerin tepkisinin her yerde olduğu gibi bu noktada da belirleyici olacağını ifade eden Tarhan, açıklamasında şunları ifade etti:

“7 yaşına kadar çocuklar istemedikçe kurbanın kesilmesi gösterilmemelidir. Eğer istiyorsa önceden bilgilendirilmelidir. 7 yaşındaki çocukta artık gerçeklik duygusu ve soyut düşünce gelişmeye başladığı için kültürel öğrenim ön plana çıkar. Bunun bir dini görev olduğu, yoksullara yardım gibi sosyal boyutu olduğu anlatılmalıdır. Ölüm kavramı, kan akıtmaktan hoşlanmamak gerektiği ama insanın proteine ihtiyacı nedeniyle bazı şeylere katlanması gerektiği, ölüm ötesi gerçeklik gibi kavramlar yine bu yaşta öğretilmelidir.”

Tarhan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Kesilecek hayvanla çocuğun duygusal bir iletişiminin ve ilişkisinin olmaması gerekir. Bu duygusal iletişimi nedeniyle ömür boyu tavuk yemeyen kişiler vardır. Korkutucu yönü en aza inmiş, sosyal boyutu ön plana çıkmış kurban törenlerini izlemek çocuğun zihinsel olgunluğu ile ilgilidir. Zihinsel olgunluğa haiz çocuklar olayları doğru karşılar.”