Çocuklar İstanbul'da okumasın!

T24 - İstanbul'da sınıf ortalaması 45, bazı sınıflarda 60-70 öğrenci var. Kentin uluslararası standartlara çıkması için 10 bin derslik daha gerekiyor. Okullar 10 bin eksik öğretmenle eğitim veriyor. Okulöncesi eğitim oranı Türkiye genelinde yüzde 45'ken İstanbul'da yüzde 26...





Bazı okullarında bir sınıfta 60 -70 kişinin eğitim gördüğü İstanbul’un uluslararası standartlara ulaşması için 10 bin dersliğe ve 10 bin öğretmene daha ihtiyacı var. İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız, “Her yıl 2 bin derslik yapılıyor ama asıl sorun nüfus artışı” dedi.

Muammer Yıldız, İstanbul’da eğitimin sorunlarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.



Sınıf ortalaması 45: İstanbul’un temel sorunu fiziki altyapı. Okullarda derslik başına düşen öğrenci sayısı ortalama 45. Ancak kentte öyle yerler var ki sınıf ortalaması 60’a çıkıyor. Beşiktaş ve Bakırköy gibi yerlerde 15 -20’ye düşüyor. Özellikle Sultanbeyli, Esenler, Esenyurt ve Sultangazi gibi ilçelerdeki okullarda fiziki altyapı eksikliklerini daha çok hissediliyor. Sınıf ortalamalarını 44’e çekelim desek, ilk etapta 1200 derslik yapmamız gerekiyor. Derslik, okul, öğretmen sayılarında her yıl artış olmasına rağmen sınıf ortalamaları halen 45. Uluslararası standarda ulaşmamız için ise İstanbul’a 10 bin derslik yapmamız gerek. Büyük rakam gibi görünse de zaten her yıl ortalama 2 bin derslik yapılıyor. Kentte 3 bin 136 okul var. Geçen yıl 52 bin olan derslik sayısı 54 bine çıktı.



113 bin öğretmen yetmiyor: 39 ilçeyi akademik başarısına göre sıraladığımızda, sosyoekonomik seviyesi yüksek ve öğretmen açığı olmayan bölgeler başarıda üst sıralarda yer alıyor. 93 bini örgün öğretimde olmak üzere 113 bin öğretmen görev yapıyor. 10 bin öğretmen daha ihtiyacımız var.



Okul öncesi eğitimde geri: İstanbul’da okullaşma oranı yüzde 98.6. Ancak 10 binin üzerinde okullaştırılması gereken bir nüfus var. İstanbul ÖSS’de toplu yerleştirme yüzdesine göre ülke genelinde altıncı, lisansa yerleştirmede 27., ön lisansta ise 26. sırada yer alıyor. Seviye Belirleme Sınavı’nda (SBS) ise 62. sırada. Ancak İstanbul Türkiye’nin okul öncesi ortalamasının gerisinde. Türkiye’de ortalama yüzde 45, ancak İstanbul’da yüzde 23. Okul öncesi eğitimin çocuğun gelişimi üzerinde önemli katkıları var. En kısa zamanda İstanbul’daki okul öncesi oranını yukarı çekeceğiz. Bazı ilçelerde bağımsız anaokulu yok. Sadece ana sınıfları var. İstanbul’da resmi ve özel olmak üzere 643 bağımsız anaokulu ve 2 bin 91 ana sınıfında 7 bin 849 anaokulu öğretmeni görev yapıyor. (32 ilde okulöncesi eğitim altı yaş için zorunlu. Ancak İstanbul bu iller arasında bulunmuyor.)



Arsa 10 milyon TL: İstanbul’da okul alanı bulmakta zorluklar yaşıyoruz. 24 derslikli bir okul için yaklaşık 10 milyon TL kamulaştırma bedeli isteniyor. Bu noktada belediyelerden büyük oranda destek alıyoruz.



Depreme hazırlık: Son 10 yılda 401 okulda güçlendirme çalışması yapıldı. 177 okul da yıkılarak yeniden inşa edildi. Bu yıl yaklaşık 159 okulumuzda güçlendirme çalışması yapacağız. 60 okulun bu yıl içerisinde yıkılıp yeniden yapılması planlanıyor. Bundan sonraki deprem güçlendirme çalışmalarımız yazın okulların tatil olduğu dönemde gerçekleştirilecek. Böylelikle okullar öğrenim döneminde boşaltılmayacak.





