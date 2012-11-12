Çocuklar internette 'sanal zorbalığa' maruz kalıyor!

Hülya Karabağlı

ANKARA

TBMM Bilişim ve İnternet Komisyonu’nun raporuna göre, çocuklar internette ‘sanal zorbalık’ ‘cinsel içerikli fotoğraf gibi) yaşıyor. Araştırmalara göre, Türkiye’deki çocukların yüzde 9’u zorbalığa maruz kaldığını, sadece yüzde 3’ü zorbalığın internet aracılığı ile gerçekleştiğini belirtiyor. Türkiye’de çocukların yüzde 13’ü internette cinsel içerikli fotoğrafla karşılaşırken, 9-16 yaş arasındaki çocukların yüzde 12’i cinsel içerikli mesaj aldığını, yüzde 4’ü de buna benzer mesaj yolladığını söyledi.

'İnternetten tanıdıkları kişilerle buluşuyorlar'

Türkiye’de 9-16 yaş arasındaki çocukların yüzde 14’ü yüz yüze tanışmadığı kişilerle internette görüştüğünü, yüzde e 2’si de bu kişilerle internet dışında buluştuğunu bildirdi. Çocukların yüzde 42’si sosyal paylaşım sitesindeki (facebook gibi) hesaplarını kendi kişisel bilgilerinin herkes tarafından görülebileceği “herkese açık” seçeneği ile kullanıyor. Çocukların yüzde 19’u adres bilgilerini, yüzde 8’i ise telefon numaralarını sosyal paylaşım sitesinde paylaşıyor.

Geçtiğimiz yasama döneminde, interneti kullanımdan güvenlik ve siber saldırı, ulusal yazılım konularına kadar geniş kapsamda çalışma yapan Bilişim ve İnternet komisyonu raporunu tamamladı. Bin sayfalık rapora, komisyon üyesi siyasi partilerin temsilcilerinin vereceği katkı sonrası nokta konulacak.

Rapor, güvenli internet kullanımının aileler yönünden ne kadar önemli olduğuna vurgu yapılıyor. Çocuk masumiyetinin ne derece sömürüleceğini ve çocukların, çocuk istismarcı ve ticareti yapanların eline ne kadar kolaylıkla düşebileceğini ortaya koyuyor.

Rapordan bazı bölümler şöyle:

‘Çocuklar cinsel içerikli fotoğraftan rahatsızlar’

- Türkiye’deki cinsel içerikli fotoğraf gören çocukların yüzde 46’sı gördükleri cinsel içerikli fotoğraflardan rahatsız olduğunu belirtmiştir. Avrupa çapında rahatsızlık oranı sadece %33’dur.

Cinsel içerikli mesaj aldığını söyleyenlerin oranı yüzde 12

-Türkiye’de, 9-16 yaş arasındaki çocukların yüzde 12’si cinsel içerikli mesaj aldığını, yüzde 4’ü de buna benzer mesaj yolladığını söylüyor..

-Türkiye’de, cinsel içerikli mesaj aldığını söyleyen çocukların yüzde 50’si bundan rahatsız olduklarını bildirdi.

-Türkiye’de 9-16 yaş arasındaki çocukların yüzde 14’ü yüz yüze tanışmadığı kişilerle internette görüştüğünü, sadece yüzde 2’si bu kişilerle internet dışında da buluştuğunu söyledi.

‘Çocukların yüzde 85’inin facebook hesabı var’

Komisyon raporunda, sosyal paylaşım sitesi hesap oluşturma için 13 yaş sınırı koymasına rağmen,internetle ilgili araştırmaya katılan çocukların yüzde 85’inin facebook hesabı bulunduğuna dikkat çekti. Ebeveynlerin yarısından çoğu, çocuklarının kişisel bilgilerini internette paylaşmasını yasaklamış olmasına rağmen, çocukların yüzde 42’si sosyal paylaşım sitesindeki hesaplarını kendi kişisel bilgilerinin herkes tarafından görülebileceği “herkese açık” seçeneği ile kullanıyor.