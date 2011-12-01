-Çocuklar için yeni strateji belgesi ANKARA (A.A) - 01.12.2011 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, çocuk hizmetlerinde yeni bir strateji belgesinin hazırlanacağını bildirdi. Bakan Şahin, bakanlığa bağlı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü kapsamında çeşitli üniversitelerden hukuk ve tıp fakültesinden öğretim üyelerinin ve bürokratların katıldığı Bilimsel Çalışma Grubunun ilk toplantısına başkanlık yaptı. Toplantı öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Şahin, Bilimsel Çalışma Grubu'nun ilk toplantısıyla çocuk hizmetlerinde yeni bir sürecin başlatılacağını ifade etti. Bakanlığın kurulum aşamasının ardından kadının yaşam hakkı üzerine yasal düzenlemelere öncelikli olarak yer verdiklerini belirten Şahin, bu konuda İstanbul Sözleşmesi'nin TBMM tarafından onaylandığını hatırlattı. Kadın ve Aile Bireylerinin Şiddetten Korunmasına Dair Kanun Tasarısı'nın Bakanlar Kuruluna sunulduğunu bildiren Şahin, tasarının imzaya açılmasını beklediklerini ifade etti. Şahin, bu sürecin ardından gündem konularının çocuklara yönelik düzenlemeler olduğunu belirterek, şöyle devam etti: ''Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz yeniden yapılandırıldı. Kendi kurumlarımız içerisinde 14 bin evladımız olduğunu sürekli söylüyoruz. Ancak biz Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 74 milyonun tamamına bakarak, fotoğrafın tamamındaki bütün çocuklarımız için yeni bir strateji belgesi hazırlıyoruz. Bu strateji belgesi içerisinde her bir çocuğumuzun yaşam kalitesini yükseltecek, onların hakkını koruyacak, onların ihtiyacı olan hizmetleri sunacak büyük bir bakış açısıyla büyük fotoğrafa bakıyoruz. Kendi kurumsal yapımız içerisinde yapmamız gereken işler var. Ancak Türk ailesi içerisinde, 74 milyonun içerisinde çocuklarımızla ilgili yapmamız gereken işler var.'' Çocuk hizmetleri alanında Türkiye'nin pek çok uluslararası sözleşmeyi imzaladığını hatırlatan Şahin, ''Bu kadar çok kanunu imzalamış olmamıza rağmen hala bugün hukuki olarak neden sorun yaşıyoruz? sorusunun çözümü bu masada. Bu konuyu bilen, bu işin teorisini bilen uzmanlarımızla yeni bir yol haritası çıkaracağız. Çocuk stratejik planlamamız içinde nedir hukuki eksikliğimiz, ne yapmamız gerektiğini bu masada konuşacağız ve politika oluşturacağız'' dedi.