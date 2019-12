Çocuklar için tehlikeli oyunlar

Dijital oyun endüstrisi 2007 yılında elde ettiği 1.27 milyar dolarlık toplam satış gelirini, yılın son aylarında yaşanan krize rağmen aşmayı hedefliyor. 2008’in üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26’lık büyüme yaşanan pazarda, 2008’in 100 milyon konsolluk satış rakamı ve 1.5 milyar dolara yakın gelirle kapatılması bekleniyor. İçinde bulunduğumuz haftalarda başta ABD olmak üzere Avrupa ve Uzakdoğu pazarlarında Noel ve yılbaşı dönemiyle birlikte satışların ciddi oranda artacağı bildiriliyor.



Oyun dünyasında yaşanan bu hareketli dönemde, ABD’de National Institute on Media and the Family (NIMF- Ulusal Medya ve Aile Enstitüsü) geleneksel olarak 13 yıldan bu yana hazırladığı ‘çocuklar için zararlı ve uygun’ oyunlar listesini yayımladı.

Aile yapısını tehdit eden, şiddet içerikli oyunların, uzmanlar tarafından değerlendirilerek kategorize edildiği listede, başı “Blitz The League II” çekiyor. Aslında bu oyun, içeriğini bir spor dalı olan Amerikan Futbolu’ndan alıyor. Buna karşılık oyunun zararlılar listesine alınmasına, oyunda verilen mesajlar ve şiddet içerikli taktikler yol açmış durumda.



Ebeveyn kontrolü

Dijital oyun dünyasında piyasaya çıkan oyunlarda genellikle hangi yaş grubuna uygun olduğuna göre bir listeleme yapılıyor.

Oyun kutularının üzerinde de, ilgili yaş aralıkları açık bir şekilde yazılıyor.

NIMF ise, yılbaşı sezonunda, bir başka ifadeyle, oyun dünyasının en canlı dönemlerinden birinde bu listeyi yayımlayarak etkinliğini daha da artırmayı hedefliyor.

Bu arada listede, 0-3 yaş arasından başlayarak belirli yaş gruplarına göre ‘uygun ve zararlı oyun’ listesi, detaylı olarak gerekçeleriyle sıralanıyor.

Listenin yer aldığı raporda, oyun dünyası hakkında bazı bilgiler de yer alıyor. Raporda tespit edilen bu noktalar şöyle sıralanıyor:

Dijital oyun dünyası, Google ve Yahoo gibi internet oyuncularının da piyasaya girişiyle ciddi oranda büyüyecek.

Sony PS2 ve PS3 konsolları, Nintendo Wii, Microsoft XBox 360’da ebeveyn kontrol programları bulunuyor.

İşletim sistemi tarafında Microsoft Vista ile Mac OS üzerinde de ebeveyn kontrol sistemleri var.

Dora the Explorer, Rock Band ve Guitar Hero, çocuk-aile oyunları kategorisinde kıyasıya rekabet içinde.

25-34 yaş arasında kadınların dijital oyunlara olan ilgisi ciddi oranda artmış durumda.



Çocuklar için zararlı oyunlar

Blitz The League II PS3 ve Xbox 360

Dead Space PC, PS3 ve Xbox 360.

Fallout 3 PC, PS3 ve Xbox 360

Far Cry 2 PC, PS3 ve Xbox 360

Gears of War 2 Xbox 360

Left 4 Dead PC ve Xbox 360

Legendary PC, PS3 ve Xbox 360

Resistance 2 PS3

Saints Row 2 PC, PS3 ve Xbox 360

Silent Hill: Homecoming PC, PS3 ve Xbox 360



10 yaş ve üzerine tavsiye edilen oyunlar

All Star Cheer Squad Nintendo DS ve Wii

Animal Crossing Wii

FIFA Soccer 09 Nintendo DS, PC, PS2, PS3, PSP, Xbox 360 ve Wii

Hasbro Family Game Night PS2 ve Wii

High School Musical 3 Nintendo DS, PC, PlayStation 2, Xbox 360 ve Wii

LittleBigPlanet PlayStation 3.

Nancy Drew PC

NBA LIVE 09 PSP, PS2, PS3, Xbox 360 ve Wii

NCAA Basketball 09 PS2, PS3 ve Xbox 360

Samba de Amigo Wii





13 yaş ve üzeri tavsiye listesi...

Guitar Hero World Tour PS2, PS3, Xbox 360 ve Wii

Rock Band 2 PS2, PS3, Xbox 360 ve Wii

Rock Revolution Nintendo DS, PS3, Xbox 360 ve Wii

Shaun White Snowboarding Nintendo DS, PS2, PS3, PSP,

Xbox 360 ve Wii

Spider-Man: Web of Shadows Nintendo DS, PC, PS2, PS3,

PSP, Xbox 360 ve Wii