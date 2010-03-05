Çocuklar için 'prezervatif'

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İsviçre'de yapılan bir araştırmada 12-14 yaşındaki çocukların 1990'lara göre daha fazla cinsel birliktelik yaşadığı ortaya çıkınca, hükümet yeni bir adım daha attı.Gençlik ve Çocuk Federal Komisyonu, 10-20 yaş arası 1480 kişiye anket uyguladı.Analiz edilen anket sonuçları 12-14 yaş grubunun 1990’lara göre daha fazla seks yaptığını ortaya koydu. Araştırma sonucunda bu yaş grubunun cinsel ilişki sırasında korunma yollarına yeteri kadar uygulayamadığının belirlenmesi üzerine 12-14 yaşa özel prezervatif satışa sunuldu. İsviçre’nin en büyük prezervatif üreticisi Lamprecht AG tarafından üretilmeye başlayan Hotshot adlı prezervatif 6’lı paketler halinde satışa sunuldu ve fiyatı 4 euro(8 TL) olarak belirlendi.Şirket yaptığı açıklmada en büyük pazar hedeflerinin İngiltere olduğunu bunun nedenin de Avrupa’nın ergen gebe oranın en yüksek ülkesinin İngiltere olduğunu belirtti. Çocuklar için üretilen prezervatiflerin çapı daha küçük, boyları normal prezarvatiflerle aynı. Almanya’da yapılan ankete göre 13-20 yaş arası 12,970 kişilerin dörtte biri prezervatiflerin kendilerine bol geldiğini düşünüyor. İsviçrede reşit olma yaşı 16 olsa da yasalara göre ilişki yaşayanlar arasında 3 yaş bulunması durumunda hiçbir cezai hüküm bulunmuyor.