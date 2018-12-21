Çocuklar için öykü yazarlığı atölyesi açıldı

İSTANBUL,(DHA)- Çocukların hayal gücünü harekete geçirmek ve yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla ‘Çocuktan Al Haberi Öykü Yazarlığı Atölyesi’ Bağcılar’da açıldı. Bağcılar Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında 25 çocuğun 8 haftalık eğitimin ardından yazacağı öyküler bir araya getirilerek kitaba dönüştürülecek.

Çocukları yazmaya özendirmek ve geleceğin yazarlarını keşfetmek amacıyla Bağcılar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ‘Çocuktan Al Haberi Öykü Yazarlığı Atölyesi’ni hayata geçirdi. Anafartalar İlköğretim Okulu’nda uygulamaya başlanan proje kapsamında 4. sınıfta okuyan 25 öğrenci kursa başladı.

“DÜNYA ÇOCUK KİTAPLARI ÜZERİNE OKUMA VE ÇÖZÜMLEMELERDE BULUNACAK”

8 hafta sürecek atölyede çocuklar öykü yazmak için eğitim alırlarken tüm aşamaları yaratıcı drama ekolünde oyunlarla ve performanslarla öğrenecek. Drama ve Öykü Yazarlığı hocası Songül Bozacı’nın vereceği derslerde öğrenciler, ‘Öykü nedir? Öykü yazmak neden gerekli? Zaman ve mekan tasviri oluşumu, karakter oluşturma süreci ile dinamikleri’ hakkında bilgi edinecek. Ayrıca atölyede Türk ve dünya çocuk kitapları üzerine okuma ve çözümlemelerde bulunacak.

Kurs bitiminde sertifika verilecek kursiyerlerin yazmış olduğu öyküler bir araya getirilerek kitaba dönüştürülecek.