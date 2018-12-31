İSTANBUL,(DHA)- KARTAL Belediyesi Masal Müzesi’nde çocuklar için Masal Yüzleri Atölyesi düzenlendi. Etkinliğe katılan çocuklar, doyasıya eğlendi.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün düzenlediği Aralık ayı atölye programı kapsamında gerçekleştirilen Masal Yüzleri Atölyesi ile minikler, maske boyamayı ve renk kullanımını öğrendi. Ressam Murat Havan tarafından verilen eğitimde maskeleri diledikleri gibi boyayan minikler, kendi maskelerini üretti.

“ÇOCUKLAR ETKİNLİKLERİMİZE HEVESLE KATILIYORLAR”

Çocuklara sanatı sevdirmeyi amaçladığını söyleyen ressam Murat Havan, “Her Yer Benim Atölyem çalışmaları kapsamında bu tür etkinlikleri sık sık düzenliyoruz. Çocuklar etkinliklerimize hevesle katılıyorlar ve çok güzel ürünler ortaya koyuyorlar. Onlara resim ve boya ile ilgili bir şeyler öğretebilmek gerçekten çok güzel. Her zaman sanatın ve sanatçının yanında olan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’e kültür sanat etkinliklerine verdiği destekler için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” dedi.