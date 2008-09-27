Çocuklar için internet denetimi şart

İlköğretim öğrencilerinin internet yardımıyla eğitime teşvik edilmesi, bu konuda fazla bilgisi

olmayan velileri çaresiz bıraktı.



İnternetin en az sokaktaki kötü arkadaş kadar zararlı olabileceğini belirten Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Çocuk Psikiyatri Uzmanı İsmail Yavaş, ‘internet yalnızlaştırması’ nedeniyle ruhsal sorun yaşayan bir çok çocuğun tedaviye geldiğini belirterek, “İnternet denetlenmezse kötü arkadaştır. Kötü arkadaş da çocuğu ruh hastası yapar” dedi.



İnternet yaşamın her alanında kullanılmaya başlayınca ciddi riskleri de beraberinde getirdi. Eğitim alanında da son yıllarda öğretmenlerin öğrencileri “Ödevinizi internetten araştırın” diyerek yönlendirmesi yaş ortalaması 18'in altında olan milyonlarca çocuğu sanal dünyaya sürükledi. Eğitim içerikli olanların yanında zararlı web sayfalarının da bulunması genç beyinleri, faydalanmaya çalıştıkları internetin kötü yüzüyle de tanıştırdı. Çocukların karıştığı bir çok suçla ilgili yapılan araştırmalarda çocukların internet vasıtasıyla tanıştığı kişilerin yönlendirmesiyle evden kaçtığı, çeşitli suçlara karıştıkları tespit edildi.



Denetim şart



Çocuk ruh sağlığının çok kısa sürede bozulabileceğine dikkat çeken Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Çocuk Psikiyatri Uzmanı Dr. İsmail Yavaş, her hafta bir çok çocuğun internetteki zararlı web sayfalarından kaynaklanan ruhsal sorunlar nedeniyle psikiyatri servisine geldiğini söyledi. Arkadaş olarak görülen internetin kötü bir arkadaş da olabileceğine dikkati çeken Dr. Yavaş, “Kötü arkadaş çocuğu yoldan çıkarır, çocukta ruhsal sorunlar yaratabilir. Bu arkadaş televizyon, esrar, alkol, sigara gibi çocuklar üzerinde olumsuz etkileri olabilen bir arkadaş. İnternetin muhakkak çocuklar üzerinde olumlu etkisi de var. Ancak, olumsuz etkilerinin sonuçları olumlulardan daha kalıcıdır. Özellikle tek çocuklu ailelerde çocuğun internetten tanıştığı insanlara yakınlaşması, onları aile bireyinin yerine koyabilmesi mümkün. Bunun yanı sıra polikliniğimize gelen bir çok çocukta göze çarpan yalnızlaştırılma durumu interneti bilinçsiz kullanan çocuklarda çok fazla. İnternetin çocukları yalnızlığa itebileceğini unutmamak gerekiyor” dedi.



İlköğretim öğrencilerinin dersleri için interneti sınırlı olarak kullanabilmelerinin sağlanabilceğinin de altını çizen Uzman Dr. Yavaş, “Bunun için de ailelere büyük iş düşüyor. Aileler disiplini sağlayamadıkları için ve yeterli teknik bilgiye sahip olamadıkları için çocukların üzerinde denetim kuramıyorlar. Bunun sonucunda çocuğuna güveniyor. Zararlardan habersiz olarak web de gezinen çocuk da zararlı sitelerde baş başa kalıyor” diyerek, uyarılarda bulundu.



Ruhsal soruna yol açabilir



İnternet kullanımı sınırlandırılmayan çocukların özellikle chat servisleri nedeniyle hızla yalnızlığa itildiğini de vurgulayan Uzman Dr. Yavaş, ailelerin çocuklarını denetim altına almaması durumunda ruhsal sorun yaşaması riskinin yüksek olduğunu da kaydetti. Polikliniğe gelen bir çok çocuk hastanın internet kullanımı nedeniyle yalnızlaştığını fark ettiklerini aktaran Uzman Dr. Yavaş, şunları söyledi; “İnterneti ödev için 15 dakika kullanan öğrenci başka işler için saatlerini harcayabiliyor. Öğrenci, ödev bahanesiyle evde de, internet cafede de ailesi fark etmeden vaktini internette geçiriyor. Özellikle ilköğretim çağındaki çocuklar cinsel içerikli siteler nedeniyle mağdur olabiliyor. Halen polikliniğe gelen hastalardan farkında olmadan cinsel içerikli sitelere girerek etkilenen ve ruhsal sorunlar yaşayan çocuklar var. Unutulmaması gerekiyor ki güneş ışıklarıyla ısıtabiliyor ama aynı ışıklara doğrudan maruz kalındığında önemli deri hastalıkları yaşanabiliyor.”







