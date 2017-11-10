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Çocuklar için 'Canım Atatürk' kitabını dağttılar

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, bir dernek öncülüğünde hazırlanıp, 1881 adet bastırılan 'Canım Atatürk' kitabı, Ulu Önder'in ölüm saati olan 09

10 Kasım 2017 17:44

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, bir dernek öncülüğünde hazırlanıp, 1881 adet bastırılan \'Canım Atatürk\' kitabı, Ulu Önder\'in ölüm saati olan 09.05\'teki saygı duruşunun ardından çocuklara dağıtıldı.
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün 79\'uncu ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma etkinliklerine, İzmir\'deki 1881 Derneği de katıldı. Dernek üyelerinden gelen teklif üzerine \'Canım Atatürk\' kitabı hazırlandı. Otizmli Kemal Bolduk\'un ismini verdiği kitaptaki Atatürk resimlerini de yine otizmli olan Erkan Kızıldağ, çizdi. Yayın koordinatörlüğünü Feruz Bozaslan\'ın yaptığı kitabın dili çocukların anlayabileceği şekilde sadeleştirildi. Atatürk\'ün doğum tarihini simgelemesi için 1881 adet bastırılan kitap, Ulu Önder\'in ölüm saati olan 09.05\'teki saygı duruşunun ardından Karşıyaka Çarşı\'da çocuklara ücretsiz dağıtıldı.

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