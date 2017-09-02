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Çocuklar için billboardlara şeker konuldu

Fatma Savaş İNAL /BOZÜYÜK (Bilecik), (DHA)- BİLECİK'in Bozüyük İlçesi'nde belediye tarafından, Kurban bayramı nedeniyle reklam billboardlarına çocukların alması için şekerler konuldu

02 Eylül 2017 20:08

Fatma Savaş İNAL /BOZÜYÜK (Bilecik), (DHA)- BİLECİK\'in Bozüyük İlçesi\'nde belediye tarafından, Kurban bayramı nedeniyle reklam billboardlarına çocukların alması için şekerler konuldu.
Bozüyük Belediyesi, çeşitli semtlerde bulunan 9 billboarda çocuklar için bayram şekerleri yerleştirdi. Billboardlara konulan şekerlere çocuklar ilgi gösterdi. Şekerler çocuklar tarafından kapışılırken, büyükler de çocukları ve torunları için bilboardlardaki şekerlerden aldı. Bozüyük Belediyesi görevlileri billboardlarda eksilen şekerlerine yenilerini koydu. 
Vatandaşlar, uygulamadan dolayı Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı\'ya teşekkür ederek, \"Çocuklarımız billboardlardaki şekerleri çok sevdi. Şekerler, çocuklar için güzel bir bayram sürprizi oldu\" dedi.

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