Çocuklar için adalet geliyor!

T24 -

Mart sonunda Genel Kurul'da

Gecikmenin nedeni

"Suça itilen çocuklar"

"PKK’nın işine geliyor"

"Dünyadaki şartlar belli"

"İnce ince dokunuyor"



20 Mart'ta sinema sektörü

Ermeni açılımı

Amaç Temsilciler Meclisi'ne gelmemesi

Aylardır konuşulan, tartışılan ve kamuoyunda 'taş atan çocuklar' diye bilinen yasa tasarısı raftan iniyor.18 yaşın altındaki çocukların ağır cezada değil çocuk mahkemelerinde yargılanmasına ilişkin yasal düzenleme, Meclis Adalet Komisyonu'na gelmiş ancak daha sonra geri çekilmişti.İşte bu yasa hazırlığı yeniden raftan indiriliyor ve Meclis'e geliyor. NTV’den Nilgün Balkaç’ın özel haberiyle ilgili detayları, Canlı Gaste’ye konuk olan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik anlattı.Çelik, bu konunun yanı sıra demokratik ve Ermeni açılımıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.Yasanın Meclis’in gündemine yeniden geleceğini doğrulayan Hüseyin Çelik, "Bu hafta ya da önümüzdeki hafta başında Adalet Komisyonu’nda ele alınması ön görülüyor. Mart ayı bitmeden de Genel Kurul’a iner ve problem bitmiş olur diye umuyoruz" dedi.Çelik, konunun bu kadar uzama nedeniyle ilgili olarak, "Bu, herkesin hassasiyet göstermesi gereken bir konu ama öyle olmuyor. Darbe anayasası ile idare edilmekte de hassas olunmalı ama öyle değil. Hükümet bu problemi gördü ve yasayı TBMM’ye sevk etti ancak tüm tarafların duyarlılığı da gözönünde bulundurulmalı diye düşünüyoruz.İstanbul’da bir otobüse atılan molotof nedeniyle genç bir kızımız hayatını kaybetti. Tuplumda infial uyandı. Mağdur taraflar ve bazı hasssiyetler var. Bunları da gözardı edemezdik" dedi."Çocukları çocuk gibi yargılamazsanız, cezaevinden militan olarak çıkarlar" diyen Çelik, "Bu çocuklara suçlu gözüyle bakmıyoruz. Tüm uzmanlar da böyle düşünüyor. Suça itilen çocuklar kavramını kullanmakta fayda var. Taş atan çocuklar basın tarafından kullanılıyor ama burada sadece taş atan çocukları ifade etmemek gerekir. Genel olarak çocukların yargılanmasıyla ilgili bir durum. 4 bin çocuktan söz ediliyor ama bunların hepsinin taş atan çocuklar olduğunu düşünmüyorum" şeklinde konuştu.Bu çocukların devlete ve eğitim camiasına emanet olduğunu ve suçtan uzak tutulmaları gerektiğini söyleyen Çelik, emniyete, ailelere, eğitim kurumlarına, sivil topluma görevler düştüğünü söyledi."Bu ülkenin geleceğini sokağa emanet etmememiz gerekiyor" diyen Çelik, "İçeriye atılmaları, yetişkin muamelesi görmeleri PKK’nın da işine geliyor. Her evden bir mağdur çıkması, terör örgütünün de işine yarıyor. Bu onlar için avantaj ve bu ortadan kaldırılmalı" ifadelerini kullandı.Çelik, düzenlemenin içeriğiyle ilgili olarak, "Son şekli TBMM Adalet Komisyonu’nda ve Genel Kurul’da verilecek. Biz, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne imza koyan bir ülkeyiz. Bir insan, 18 yaşına gelene kadar kendi iradesiyle hareket ediyor sayılmaz. Bunlar, suça teşvik edilen çocuklardır. Bu unsurları tespit edebiliyorsak, hukuk, teşvik edenlerin yakasına yapışmalıdır. Çocuklara gelişmiş ülkelerde ne haklar tanınıyorsa, Türkiye de bunu yapacaktır. Tekerleği yeniden icat etmenin anlamı yok, dünyadakli şartlar bellidir" şeklinde konuştu.Çocukların yargılanması meselesini sadece terörle ilgili düşünmenin yanlış olacağını söyleyen Çelik, "Demokratik açılım ekseninde düşünüyorsanız, Türkiye’deki yargının, hukukun, demokrasinin standartlarını yükseltmekten bahsediyorsak, bu da bu yolda atılan bir adımdır" dedi.Demokratik açılıma mola verildiği, ilk heyecanın kaybedildiği ve söz konusu düzenleme ile yeniden yola çıkıldığı yorumuna Çelik, "Bir şeyin başlangıcı, ilk zamanlar daha çok ses getirir. AB sürecinde de benzer şeyler söylendi. 'Dört elle sarıldılar, sonra durakladılar' dendi. Biz de 'böyle değil' dedik. Büyük bir inşaatın kabasının çok hızlı çıkılmasına benzeyen bir durum. Ama ince işlere gelince, bu dokuma çabuk olmaz. AB müzakere sürecinde de bir satır aylar-yıllar alabiliyor.Açılım sürecinde ortaya bir irade kondu ve konu toplumun gündemine taşındı. İlk defa Türkiye’de bir hükümet, elini taşın altına koymuştur. Daha önce taşın altına mehmetçiğin eli vardı. Mola denilen şey, Habur, Mahmur ve Avrupa’dan gelen, suç işlediği tespit edilememiş teröristlerin, infial uyandıran dönüşleridir. Ama demokratik açılım sürecinde mola yoktur. Her yön ve cephede, açılım tüm Türkiye’yi sarmış durumdadır" şeklinde yanıtladı.Çelik, Dolmabahçe’de ses sanatçıları ve bestekarlarla biraraya gelen Başbakan Erdoğan’ın, şimdi de sinema sektöründen isimlerle buluşacağını söyleyerek, "20 Mart’ta sinema ve sahne sanatçıları, yapımcı ve yönetmenlerle biraraya gelinecek. Daha sonra da yazarlarla bir buluşma olacak. Başbakan, fikir alışverişi yapacak ve destek isteyecek" ifadelerini kullandı.Çelik, CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu’nun ortaya attığı ve kendi partisi içinde de tartışmalara neden olan genel afla ilgili, "CHP bremen mızıkası görünümünde. Herkes başka bir şey söylüyor. CHP’nin bu konularda eskiden beri kafası karışıktır. 1989 ve 2000’de söyeldiklerini de şimdi yalanlıyorlar. Bu bir CHP klasiğidir ve biz buna alışığız. AKP’nin gündeminde af konusu yoktur" diye konuştu.Çelik, Ermeni açılımının protokollerde sıkışıp kaldığı ve Başabakan Erdoğan'ın Suudi Arabistan’da yaptığı, "Netice alınana kadar büyükelçiyi göndermeyiz" açıklaması hakkında da , "Sözde soykırım yasa tasarısı ABD'de ilk kez gündeme gelmiyor. Daha önce komiyonlardan 7 kez geçti. 3 kez de Temsilciler Meclisi'nde kabul gördü. Ancak hiçbir zaman Senatoya gelmedi. Ve yıllardır ısıtılıp ısıtılıp gündeme taşınır.Daha önce Türkiye'nin aleyhine kararlar çıktığında, oy oranları 11’e 35, 7’ye 40, 24’e 10 gibi rakamlarlaydı. İlk defa aradaki mesafe bu kadar kapanmıştır. Burada AKP hükümetinin ciddi diplamatik çabası vardır ve bu gözardı edilmemelidir.Çıkan karar ise üzücüdür. Amacı ne olursa olsun, oradaki komediyi, başkanın tavrını gördük. Buna hükümet ve devlet düzeyinde gerekli tepkiler gösterilmiştir. Hiçbir ülkenin parlamentosu, bir başka ülkenin tarihiyle ilgli karar alma noktasında değildir" dedi.Çelik, Başbakan’ın son açıklamasında üzerinde durduğu temel meseleyi de şu sözlerle anlattı:Dışişleri Komitesi, yukarıda belirttiğim gibi daha önce de bu tasarıyı kabul etti. Bizim şimdiki amacımız, tasarının Temsilciler Meclisi'ne getirilmemesidir. Örneğin, Clinton döneminde devlet başkanının iradesi konmuştur. Burada da böyle bir iradenin ortaya çıkacağını düşünüyorum; orada durması ve Temsilciler Meclisi'ne gelmemesi.Büyükelçi Namık Tan şu anda Ankara'dadır. Dışişleri süreci takip ediyor. Durum ve şartlar değerlendirilecek, önümüzdeki günlerde ona göre hareket edilecektir. Ben hükümet adına konuşamam ama AKP hükümeti, milli çıkarlarımızı ve onurumuzu dikkate alan bir politika güdüyor ve buna devam edecek."