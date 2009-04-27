Çocuklar için adalet çağrısı!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndan sadece bir gün önce Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6 çocuk hâkim karşısına çıktı.



Akranları bayram hazırlığı yaparken, onlar toplumsal olaylara katıldıkları gerekçesiyle ifade verdi.



Çocuklar mahkemede terlerken dışarıda bekleyen aileleri çıkacak kararın yavrularının geleceğini karartmaması için dua etti. Mahkeme heyeti terör örgütü PKK'nın yönlendirmesiyle sokak gösterilerinde ön sıralarda yer alan 6 çocuğa 6-11 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi. Cezalar ertelenip çocuklar serbest bırakıldı.



Diyarbakır Ağır Ceza'da yargılanan çocuklardan H. Akkaya'nın babası Arif Akkaya yaşadıklarını anlatırken, gelecek endişesi gözlerinden okunuyor. Baba Akkaya, "Avukat olmak istiyordu; ama olamayacak. Ne kendini ne de hayallerini yaşatabilecek. O artık bir suçlu. Hayatı boyunca bir taşın cezasını sorgulayıp duracak." diyor. Türkiye'de H. Akkaya gibi yüzlerce çocuk var. Birçok şehirde terör örgütü lehinde düzenlenen gösterilerde ön sıralarda yer alarak güvenlik güçlerine taşlı saldırıda bulunan bu çocukların birçoğu ne yaptığının farkında bile değil. Bazısı bir top karşılığında, bazısı ise 10 TL'ye kandırıldığı için eyleme katılıyor.



2006 yılında Diyarbakır ve Mersin başta olmak üzere birçok şehirde düzenlenen gösterilere katılan çocukların yargılanmasına ilişkin yeni bir düzenleme yapıldı. Gözaltına alınan çocuklar Terörle Mücadele Kanunu çerçevesinde Ağır Ceza Mahkemeleri'nde hakim karşısına çıkarılıyor. Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in verdiği bilgilere göre, 2006-2007 yıllarında, TCK'nın 220. maddesi kapsamında 835 çocuk terör suçuyla yargılandı. 13-18 yaş arasındaki çocukların 'örgüt üyeliği' ve 'örgüte yardım ve yataklık' gibi terörle mücadele kapsamında yargılanmalarına karşı çıkan bir grup aydın, 'Çocuklar İçin Adalet Çağrıcıları' adı altında bir platform oluşturdu. İmza kampanyası da düzenleyen grup, 2006 yılında başlayan uygulamadan geri dönülmesini ve çocukların, çocuklara özgü şartlar içinde yargılanmasını talep ediyor. BM, Avrupa Konseyi ve AB kriterlerine göre çocuklar için cezalandırıcı adaletten uzak durulması, koruyucu ve telafi edici adalete öncelik verilmesi isteniyor.



Hapiste durdukları sürece keskinleşiyorlar



Doç. Dr. Ferhat Kentel Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü: Çocuklar vasıtasıyla bölücülükle, terörle mücadele edilmek isteniyor; ama mücadele yerine terör için yeni malzeme yetiştiriliyor. Çocuklar büyük gibi muamele görerek büyükler gibi davranmayı öğreniyorlar. Hapiste durdukları sürece keskinleşiyorlar, bileniyorlar.



Onları, yetişkinler gibi yargılamak zulümdür



Mehmet Atak Yönetmen: Çocukların yetişkin koşullarında yargılanıp ceza alması bir zulümdür. Bugün siz, kamu malına zarardan ceza verdiğiniz 13 yaşında çocuğa kamu kelimesini sorduğunuzda, kelimenin anlamını bile bilmeden yüzünüze baktığını görebiliyorsunuz. Oyun oynama diye bir şey var ve çocuklar oyunsal bir hareket olarak bir şeylere çok rahat yönelebilirler.



'Doğal yargıç' ilkesine aykırı



Sibel Eraslan Avukat: Çocukların terörle mücadele kapsamında Ağır Ceza mahkemelerinde yargılanıyor oluşu 'doğal yargıç' ilkesine aykırıdır. Çocuklar, çocuk ağır ceza mahkemesinde yargılanırlarsa, hem yargıçları önünde hak arama imkânına kavuşurlar, hem de toplumsal vicdana ve çocuk haklarına uygun bir yargılama gerçekleşir.

