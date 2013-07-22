Çocuklar için 10 yeni F tipi cezaevi

Adalet Bakanlığı, 2016 yılı sonuna kadar 5 olan çocuk cezaevi ve eğitimevi sayısını 15'e çıkaracak. Yeni cezaevlerine komuoyunda tepkilere neden olan F tipi tek kişilik odalar yapılacak.

Emine Kaplan'ın Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan haberine göre, cezaevlerinde 1608’i tutuklu, 393’ü hükümlü toplam 2 bin 1 çocuk bulunurken; Adalet Bakanlığı, 2016 yılı sonuna kadar 5 olan çocuk cezaevi ve eğitimevi sayısını 15’e çıkarmayı hedefliyor. Yeni cezaevlerinde çocuklar için tek kişilik odalar da olacak. Bakanlığın verilerine göre çocuklar en fazla hırsızlık ve yaralama suçundan cezaevinde bulunuyor.

CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın soru önergesini yanıtlayan Adalet Bakanı Sadullah Ergin, 18 Şubat 2013 tarihi itibarıyla cezaevlerinde 1608’i tutuklu, 393’ü hükümlü olmak üzere toplam 2 bin 1 çocuk bulunduğunu belirtti.

Ülkede 3 çocuk cezaevi ile 2 çocuk eğitimevi olduğunu belirten Ergin, hükümlü çocukların tamamının çocuk eğitimevlerinde, tutuklu çocukların ise kapalı çocuk cezaevlerinde, çocuk cezevi bulunmayan illerde ise yetişkin cezaevlerinin çocuklar için ayrılmış bölümlerinde barındırıldığını kaydetti.

Bağımsız çocuk cezaevlerinin artırılması amacıyla 2012-2017 mali yatırım programına 10 yeni çocuk cezaevi yapımının alındığını belirten Ergin’in verdiği bilgiye göre, İstanbul Ümraniye Çocuk Eğitimevi 2013 Aralık, yeni İzmir Çocuk Eğitimevi 2014 Temmuz, Elazığ Çocuk Eğitimevi 2017 yılında, Erzurum Çocuk Eğitimevi 2014 Kasım, Diyarbakır Kapalı Çocuk Cezaevi 2014 Aralık, Hatay Çocuk Kapalı Cezaevi 2014 Aralık, Tarsus Çocuk Kapalı Cezaevi 2014 Aralık, Kayseri Çocuk Kapalı Cezaevi 2015 Ocak, Konya Çocuk Kapalı Cezaevi 2015 Kasım, Çorlu Çocuk Kapalı Cezaevi ise 2016 yılında açılacak.

Çocuklara da F tipi

Ergin, söz konusu kurumların fiziki ve mimarı özelliklerinin çocukların eğitim ve rehabilitasyon faaliyetlerine uygun olarak yapıldığını, her ünitede tek kişilik 9 oda bulunduğunu, ünitelerde ayrıca 9 kişinin birlikte zaman geçirdiği, televizyon izleme, yemek yeme, masatenisi ve benzeri faaliyetlerin yapıldığı ortak yaşam alanı bulunduğunu kaydetti.

Ergin, tutuklu ve hükümlü çocukların barındırıldığı odalarda her birinin kendisine ait tuvaleti, banyosu, çalışma masası, yatağı ve dolabı olacağını belirtti.

Çocuk suçluluğuna araştırma

Ergin, çocuk suçluluğuna yol açan etkenlerin belirlenmesi, suç davranışının önlenmesi ya da tekrar suça yönelmeyi en aza indirecek rehabilitasyon sürecinde yeni yaklaşım modellerinin oluşturulması için üniversiteler ve araştırma yapan diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışma yürütüldüğünü, bu kapsamda 2012 yılında toplam 8 araştırmaya izin verildiğini bildirdi. 2008 yılından itibaren çocukların barındırıldığı cezaevlerinde çocukların risk durumları belirlenerek buna uygun programlar ve etkinliklerden yararlanmalarının sağlanması amacıyla “Bireyselleştirilmiş İyileştirme Sistemi” getirildiğini belirten Ergin, bu sistemin pilot uygulamalarının tamamlandığını, 2012-2014 yılları arasında yürütülmekte olan “Çocuklar için Adalet Projesi” ile çocukların yoğunluklu olarak bulunduğu kurumlara da yaygınlaştırılmasının planlandığını kaydetti.

En fazla hırsızlık

Bakanlık verilerine göre cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü çocuklarla ilgili suçlamalar ile sayıları şöyle:



Hırsızlık (488), yaralama (402), yağma-gasp (352), adam öldürme (287), uyuşturucu (193), cinsel suçlar (101), fuhuşa teşvik etmek-yaptırmak-aracılık etmek (26), sahtecilik (3), dolandırıcılık (2), adam öldürmeye teşebbüs (2).Adalet Bakanlığı, 2016 yılı sonuna kadar 5 olan çocuk cezaevi ve eğitimevi sayısını 15’e çıkarmayı hedeflerken cezaevlerinde toplan 2 bin çocuk bulunuyor.